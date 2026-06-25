Sustav Porezne nedostupan od petka popodne do subote ujutro, fiskalizacija će raditi

Sustav Porezne uprave na internetu bit će privremeno nedostupan korisnicima u razdoblju od petka, 26. lipnja 2026. od 16 sati do subote, 27. lipnja 2026. do 8 sati, zbog provođenja projekta Digitalna transformacija, izvijestili su u četvrtak iz Porezne uprave.

Kako su priopćili, putem sustava ePorezna i mPorezna bit će nedostupne brojne usluge unutar sustava eGrađani.

U navedenom razdoblju neće biti moguć uvid u stanje porezno-knjigovodstvene kartice, kreiranje bar koda za elektroničko plaćanje poreznog duga, predaja zahtjeva za izdavanje porezne kartice, prijava poslovnih prostora u fiskalizaciju, predaja obrasca specifikacije nepovezanih uplata, predaja obrasca poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost, pregled zaprimljenih eRačuna u aplikaciji MikroeRačun te pregled eRačuna u FiskAplikaciji.

Korisnicima će privremeno nedostupno biti i izdavanje potvrda, predaja obrasca JOPPD-a te svih ostalih obrazaca, kao i predaja zahtjeva za preknjiženje i povrat preplaćenih sredstava na porezno-knjigovodstvenoj kartici te svih ostalih zahtjeva.

S obzirom na to da se radi o izvanrednim okolnostima nedostupnosti sustava, iz Porezne uprave su naglasili da će porezni obveznici, koji će u navedenom razdoblju isplaćivati plaću i mirovinu, moći predati obrazac JOPPD-a nakon što sustav ponovno postane dostupan.

Tako predani JOPPD obrasci smatrat će se predanima u zakonskom roku, istaknuli su.

Nesmetano će raditi sustav za fiskalizaciju računa i sustav za fiskalizaciju eRačuna, a također će dostupne biti i usluge dodjele OIB-a i dohvata podataka iz evidencije OIB-a.

U priopćenju je navedeno da se navedeni projekt provodi radi izgradnje novog informacijskog sustava i unaprjeđenja elektroničkih usluga, u skladu sa zahtjevima suvremenog digitalnog poslovanja.

U ovoj fazi se moderniziraju i migriraju sustavi zabavnih i nagradnih igara, dio sustava dohotka od imovine vezan uz otuđenja, sustav razmjena DAC7 i informacijski sustav uredskog poslovanja, kako bi se automatizacijom procesa smanjilo administrativno opterećenje poreznih obveznika te povećala učinkovitost i dostupnost usluga.