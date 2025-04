Šveđani prekinuli sušu u akvizicijama u hrvatskom IT sektor

Zatišje u akvizicijama hrvatskih IT tvrtki prekinula je švedska grupacija Allurity. Ona je preuzela zagrebačku tvrtku za kibernetičku sigurnost Infigo IS.

Švedska Allurity grupa akvizirala je zagrebačku tvrtku za kibernetičku sigurnost Infigo IS.

Prva je to bitnija akvizicija u hrvatskom IT-u nakon duže pauze. Još prije dvije godine, one su bile relativno česte, nakon čega su se znatno prorijedile uslijed globalne krize u IT-u. Vrijednost akvizicije ne navodi se u priopćenju. Prema podacima Fine, prihod Infigo IS-a u 2023. godini iznosio je 9,40 milijuna eura, a dobit 2,17 milijuna. Broj zaposlenih tada je bio 66, no za pretpostaviti je da je tvrtka od tada dalje rasla, s obzirom da se u priopćenju povodom preuzimanja navodi da imaju oko stotinu stručnjaka.

20 godina postojanja

Infigo IS osnovan je 2005. godine, a glavnu ulogu u njoj imaju većinski suvlasnici i članovi Uprave Hrvoje Šegudović i Saša Jušić koji su u tvrtki od početka te suvlasnik i član Uprave Bojan Ždrnja koji im se priključio malo kasnije.

S jasnim B2B fokusom od samog početka, Infigo je ključne usluge kibernetičke sigurnosti isporučivao multinacionalnim bankama, pružateljima usluga plaćanja, proizvođačima hiperautomobila, kontrolama zračnog prometa, pametnim gradovima, nuklearnim elektranama, pa čak i svemirskim agencijama i

Veći doseg uz zadržavanje neovisnosti

U priopćenju se navodi kako će Infigo IS zadržati neovisnost kroz brend, sjedište, ljude i tehnologiju, ali će dobiti povećanu mogućnost ulaganja u sve aspekte svog poslovanja i imati veći doseg nego što je to dosad bilo moguće.

Uz dodatak Infigo IS-a, Allurity sada uključuje više od 770 stručnjaka za kibernetičku sigurnost diljem Europe – svi ujedinjeni u borbi protiv kibernetičkog kriminala i posvećeni sigurnosti digitalnog svijeta.

U ovo vrijeme geopolitičkih previranja jaka grupa za kibernetičku sigurnost kao što je Allurity nije samo neophodna, već je i ključna za očuvanje sigurnosti Europe. Naravno, proizvodi i usluge mogu zaštititi svakoga na globalnoj razini, ali imati suverenu europsku grupu ove veličine i sposobnosti velika je prednost za sve.