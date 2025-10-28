Talijani zainteresirani za trajektnu liniju Split – Supetar. Istražili smo kolika je šansa da je dobiju

Sindikalist Nediljko Bulić upozorio je kako su u tijeku pripreme za dolazak talijanskog brodara zainteresiranog za održavanje trajektne linije Split – Supetar. Ako dobije odobrenje, on bi predstavljao konkurenciju Jadroliniji koja već održava tu liniju na temelju koncesije. No, Paula Vidović, ravnateljica agencije koja mora odobriti dolazak talijanskog brodara kaže kako je on već nekoliko puta tražio dozvolu za tu i još neke linije. Svaki put je odbijen, zbog čega Upravni sud u Splitu trenutačno razmatra njegove tužbe.

Nediljko Bulić iz Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske prošlog je tjedna u jednoj grupi na Facebooku objavio informaciju kako su u tijeku pripreme za dolazak talijanskog brodara. Napisao je kako bi taj brodar trajektom Telepass održavao liniju između Splita i Supetra.

Telepass je 120-metarski trajekt izgrađen još 1991. godine koji trenutačno održava kratku i prometnu liniju između Messine na Siciliji i Ville San Giovanni na talijanskom kopnu. Malo je veći od Jadrolinijinih trajekata koji plove za Supetar, no i oko 15 godina stariji od njih.

Bulić: Zakon je nedorečen

Forbes Hrvatska upitao je Bulića za izvor informacije o dolasku talijanskog brodara, na što je odgovorio kako se radi o neslužbenim izvorima. Istaknuo je kako se radi o “pružanju blage usluge” – formulaciji iz po njegovom mišljenju nedorečenog Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu. Ona predviđa da se može dobiti odobrenje za trajektnu, brodsku ili brzobrodsku liniju koju već održava brodar s obvezom javne usluge (koji ima koncesiju). Doduše, uvjet je da tu liniju mora održavati tijekom cijele godine. Odobrenje je potrebno kako bi se osigurali uvjeti sigurnosti plovidbe i red u lukama na pravcu te linije.

Objava sindikalista Nediljka Bulića na Facebooku u kojoj najavljuje dolazak talijanskog trajekta; Screenshot: Facebook

Tu opciju nedavno je iskoristila i tvrtka Kapetan Luka – Krilo, koja je dobila odobrenje za katamaransku vezu Split – Supetar. Bulić je iskazao nezadovoljstvo i zbog toga, tvrdeći da je Agencija za obalni linijski pomorski promet prije davanja odobrenja propustila napraviti test razmjernosti. Kritizirao je i činjenicu da ta linija ima samo dva polaska zimi i puno veći broj ljeti, što po njegovom mišljenju ne predstavlja stvarnu brigu za otočane. Osim toga, predstavljat će konkurenciju i možda smanjivati prihod Jadrolinijine trajektne linije Split – Supetar.

No, treba imati na umu da ona za Supetrane predstavlja napredak. Supetar je do sada imao samo Jadrolinijinu trajektnu vezu sa Splitom, a veći broj njih u Split ide na posao ili u školu, pa će im brža veza puno značiti.

Agencija odbijala talijanskog brodara, podnio je tužbe

Ravnateljica Agencije za obalni linijski pomorski promet Paula Vidović za Forbes Hrvatska pojasnila je kako Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu postoji već tri godine. Na temelju tog Zakona u 2025. godini izdano je 15 rješenja o odobravanju redova plovidbe linija bez obveze javne usluge. Sva rješenja odobrena su domaćim brodarima: TP Lineu (4), Jadroliniji (3), Krilo Shipping Companyju (1), Pine lineu (1) te Bura Line & Off Shoreu (1)

Na pitanje o interesu talijanskog brodara, odgovorila je da je Caronte & Tourist Isole Minori redovito tražio odobrenje za liniju sa Supetrom. Osim za tu, pokazivao je interes i za linije na relacijama Brestova – Porozina, Prizna – Žigljen, Zadar – Preko i Rijeka – Porozina.

Kako Agencija svojim rješenjima nije odobrila predmetne redove plovidbe, odnosno nije udovoljila zahtjevu Talijana, brodar je tužbama ustao protiv rješenja Agencije te su u tijeku sporovi pred Upravnim sudom u Splitu. Vidović dodaje kako u ovom trenutku nije aktualan nijedan zahtjev za obavljanje prijevoza na liniji bez obveze javne usluge trajektom Telepass tog brodara.

Ravnateljica agencije za obalni linijski pomorski promet Paula Vidović, fotografija iz 2021. godine; Foto: Tonči Plazibat / Cropix

Negativna očitovanja lučkih uprava

Pojašnjavajući ranije neizdavanje odobrenja, objasnila je proceduru. Prilikom odlučivanja o davanju odobrenja na predloženi red plovidbe Agencija mora pribaviti i uzeti u obzir očitovanja jedinica lokalne samouprave i nadležnih lučkih uprava. Ona u obzir uzimaju interes lokalne zajednice u odnosu na predloženi red plovidbe i nepreklapanja s postojećim linijama.

Osim toga, dodatna linija u zauzetim lukama može utjecati na sigurnost plovidbe u luci, a mogu postojati i prepreke za prihvat broda glede maritimnih sposobnosti i kapaciteta luke te njezine lučke infrastrukture, uključujući i kapacitete luke za prihvat putnika i vozila prilikom ukrcaja i iskrcaja. U slučaju stranih brodova pora se dobiti i potvrda o tehničkoj podobnosti za obavljanje kabotaže koju izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Drugim riječima, da bi brodaru bio odobren red plovidbe linije bez obveze javne usluge, potrebno je da nadležne jedinice lokalne samouprave i nadležne lučke uprave daju svoja pozitivna očitovanja. To se u dosadašnjim pokušajima Talijana nije dogodilo. Lučke uprave i jedinice lokalne samouprave nisu davale pozitivna očitovanja na predloženi red plovidbe, osobito s obzirom na ograničenja luka u smislu prihvata broda te ukrcaja i iskrcaja vozila. Stoga nisu bili ispunjeni ni zakonski preduvjeti za odobravanje reda plovidbe.

Zahtjevi za trajektne linije do sada su se odbijali i brodaru C& T Minor Islands iz Rijeke.

Vidović: Brodari se do sada nisu žalili na pad prihoda

Na pitanje o učinku koju bi talijanski prijevoznik imao na Jadroliniju, odgovara kako je sustav linija bez obveze javne usluge nediskriminatoran, transparentan i jednak za sve brodare. Procedura odobravanja redova plovidbe linija bez obveze javne usluge jasna im je i poznata. Štoviše kao što je već navela – više linijskih brodara, uključujući Jadroliniju, već dugi niz godina obavlja prijevoz na linijama bez obveze javne usluge koje se nalaze na pravcima državnih linija.

Primjerice, na pravcu državne linije Lastovo / Ubli – Vela Luka – Hvar – Split koju je održavala Jadrolinija, više brodara (Jadrolinija, Kapetan Luka Krilo i TP Line) je održavalo linije bez obveze javne usluge na relaciji Split – Hvar, ali do danas brodar Jadrolinija nije obavijestio Agenciju da bi uslijed navedenog došlo do pada prihoda na državnoj liniji – ističe Vidović.

Predmetnu liniju godinama je održavao upravo brodar Jadrolinija, a od 1. kolovoza 2025. godine održava je TP Line. Isti slučaj je i na primjerice državnom liniji Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split koju je održavao brodar Kapetan Luka Krilo. Više brodara (Jadrolinija i TP Line) je na relaciji Split- Hvar – Korčula održavalo linije bez obveze javne usluge. Brodar Kapetan Luka krilo nije obavijestio Agenciju da mu je pao broj putnika , a posljedično niti prihod na državnoj liniji.

Vidović zaključuje kako na pravcima državnih linija na kojima se paralelno održavaju i komercijalne linije do sada ništa nije bilo sporno niti brodarima koji održavaju državne, niti onima koji održavaju komercijalne linije.

Jadrolinija htjela katamaransku liniju za Supetar



Iz Jadrolinije su za Forbes Hrvatska prokomentirali kako trajektnu liniju Split – Supetar održavaju na temelju koncesijskog ugovora dodijeljenog 2018. godine. On vrijedi do 2027. godine. Uvjereni su da će i na predstojećem natječaju za dvije godine ponuditi najkvalitetnije rješenje i zadržati obavljanje ove važne linije.



Kada je riječ o komercijalnoj brzobrodskoj liniji Split – Supetar, Jadrolinija je u proljeće 2025. godine iskazala interes za održavanjem eventualne državne linije te Agenciji za obalni linijski pomorski promet podnijela pismo namjere, uz preliminarni prijedlog reda plovidbe i sve dodatno tražene podatke. U međuvremenu, došli su do saznanja da je koncesija za komercijalnu brzobrodsku liniju Split – Supetar dodijeljena brodaru Kapetan Luka – Krilo.