Telemach širi krug korisnika – Audi Q4 jedna je od nagrada kojima ih privlači

Telemach je od 2020. godine broj svojih baznih stanica povećao za 50 posto. Nove korisnike privlači i nagradnom igrom u kojoj je glavna nagrada električni Audi Q4.

Bezbrižno surfanje na mobilnoj mreži Telemacha ovog će ljeta nekome u ruke donijeti ključeve luksuznog automobila renomiranog njemačkog proizvođača.

U priopćenju te kompanije ističe se kako je u tijeku zadnji krug njihove nagradne igre. Sporedne nagrade su Apple iPhone 16 uređaji i Xiaomi električni romobili, a glavna već spomenuti električni Audi Q4 40 e-tron Edition

Za sudjelovanje u nagradnoj igri, korisnici do 17. kolovoza 2025. moraju ugovoriti barem jedan Telemach mobilni paket na pretplatu s ugovornom obvezom od 24 mjeseca. On može biti ugovoren uz novi broj ili uz prijenos broja iz mobilne mreže drugog operatora. Prijavni obrazac, kao i pravila nagradne igre, nalaze se na službenoj stranici Telemacha. Dobitnik glavne nagrade bit će poznat 18. kolovoza.

Inače, za kvalitetu Telemachove mobilne mreže već niz godina stižu međunarodna priznanja, a povjerenje u usluge ovog operatora potvrđuje i rastući broj mobilnih korisnika. To nije slučajnost već rezultat Telemachovih višegodišnjih ulaganja zahvaljujući kojima je od 2020. godine povećao broj baznih stanica za 50 posto i kapacitet mreže za šest puta, a svojim super brzim 5G internetom danas pokriva čak 99 posto populacije Hrvatske.

