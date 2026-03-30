Tko je Hrvat koji vodi najstariji restoran u Americi? “Roditelji su došli iz Istre bez novca i ostvarili američki san”

Nakon što je svoj podcast snimala u Sjedinjenim Američkim Državama i time otvorila novo poglavlje međunarodne produkcije, Ana Radišić zaključila je New York edition epizodom s Dennisom Turčinovićem, hrvatskim poduzetnikom koji danas vodi Delmonico’s, restoran koji se smatra prvim modernim restoranom u Americi.

Treća, ujedno i posljednja epizoda njujorškog serijala donosi priču o čovjeku čiji su roditelji iz Istre u SAD stigli 1974. godine bez kapitala, a koji danas stoji iza restorana čija povijest seže u 1837. godinu i koji je, među ostalima, bio mjesto okupljanja i Nikole Tesle.

Turčinović u razgovoru otvoreno govori o svom putu u ugostiteljstvu koji je započeo vrlo rano.

“Imam 47 godina, a počeo sam raditi s 21. Moj otac je bio u ugostiteljstvu i išao sam s njim u restorane od najmanjih nogu, tako da sam od početka bio u ovom poslu“, kaže, prisjećajući se kako je prilika za rad u Delmonico’su bila prekretnica u njegovoj karijeri.

Njegova obiteljska priča počinje u skromnim uvjetima.

“Roditelji su u Ameriku došli iz Istre, bez novca. Nas petero-šestero živjelo je u jednoj kući, baka je bolovala od raka, s nama je živio i očev brat. Roditelji su stalno radili. Nije bilo jednostavno, ali su bili veliki radnici, željeli su ostvariti američki san i uspjeli su.“

Danas vodi ugostiteljsku grupu koja obuhvaća oko deset restorana, sudjeluje u radu nekoliko startup tvrtki te ulaže unutar industrije koju najbolje poznaje.

“Zanimaju me startupovi, ali većinu investicija zadržavam unutar ugostiteljskog biznisa“, kaže. Dio poslovnih aktivnosti veže i uz Hrvatsku, partner je u projektu pekare Boogie Lab, koji sada razvijaju i na američkom tržištu.

Ani je otkrio i sve o izazovima s kojima se susretao, uključujući razdoblje pandemije, kada je restoran ponovno pokretan gotovo od početka, a pričao je i o svakodnevnim navikama koje mu pomažu nositi se sa stresom.

“Svako jutro meditiram, to mi pomaže u stresnim situacijama“, ističe.

Unatoč životu i karijeri u SAD-u, naglašava koliko mu je važna povezanost s Hrvatskom.

“Dolazim svaka tri mjeseca. Imam kuću u Istri, u Pješčanoj uvali, tamo provodim ljeta. Volim i Dalmaciju, Hrvatska je prekrasna zemlja i jako sam ponosan što imam korijene tamo.“

Dodaje i kako je okružen ljudima iz Hrvatske: “Radim s puno Hrvata, odrastao sam s Hrvatima, pa se nekad i posvađamo na hrvatskom.“

Epizoda s Dennisom Turčinovićem, u kojoj otkriva i zašto je ugasio društvene mreže, koji su im daljnji planovi s Delmonico’som te zašto mu djeca imaju hrvatska imena, zatvara serijal Putem oblaka – NewYork edition, u kojem je Ana Radišić kroz tri razgovora donijela priče o karijerama izgrađenima u jednom od najzahtjevnijih profesionalnih okruženja na svijetu. Cijelu epizodu moguće je pogledati na YouTube kanalu Ane Radišić te poslušati na platformama poput Spotifyja, Apple Podcasta i Deezera.