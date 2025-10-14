Tokić Grupa izlazi na burzu, u ponudi 1,2 milijuna dionica

Društvo Tokić d.d., vodeći trgovac autodijelovima u regiji izlazi na burzu. U ponudi je 1,2 milijuna dionica, a ulagači će po prvi puta moći upisati dionice izravno putem mobilne aplikacije M-Riznice.

Društvo Tokić d.d. predstavio je na konferenciji za medije Javni poziv za sudjelovanje u javnoj ponudi dionica (IPO) koja će se odvijati u jednom krugu.

Zainteresirani ulagači moći će predati svoje ponude od 20. listopada u 7 ujutro do 31. listopada u podne (izuzev slovenskih zaposlenika Grupe koji svoje ponude mogu predati do 30. listopada jer je 31. listopada neradni dan u Sloveniji).

Ponuđeno je 1,2 milijuna dionica od čega je milijun novih dionica koje izdaje Društvo u okviru povećanja temeljnog kapitala i 200.000 dionica koje prodaje postojeći dioničar Društva Tokić – Rast i razvoj d.o.o. To znači da će najviše 29,4 posto temeljnog kapitala Društva biti ponuđeno – 24,5 posto kroz novo izdanje, plus 4,9 posto kroz prodaju postojećih dionica.

Cijena dionica ponuđena je u rasponu od 20,20 eura do 25,60 eura.

Ključni ciljevi

“Planiramo oko 30% tvrtke na burzu i planiramo prikupiti oko 25 do 30 milijuna eura. To će biti dovoljno za rast i razvoj. Ulažemo u tehnologiju, akvizicije i novi logistički centar u Sesvetskom Kraljevcu. Ovo je povijesni dan za tvrtku Tokić. Vjerovao sam u ovo što radim i vjerujem da nakon izlaska na tržište kapitala najbolje tek dolazi. To pokazuju trendovi u Hrvatskoj”, rekao je Ilija Tokić, osnivač i vlasnik Tokić Grupe.

“Nakon javnog poziva moći ćemo konkretno o cijeni, ona je dobro dimenzionirana s našim savjetnicima i PBZ-om, glavnim i vodećim izdavateljem. Cijena odražava trenutnu vrijednost kompanije i nekakav potencijal rasta u budućnosti.

Dugo smo se pripremali za ovaj proces, htjeli smo da grupa ima jednu zrelost u smislu organizacijske strukture i tehnoloških znanja. Sad smo pripremili cijeli niz strateških projekata koji bi nas trebali gurnuti u neke nove dimenzije. IPO je važan jer će nam pomoći financirati neke od tih strateških projekata“, rekao je predsjednik Uprave Tokić Grupe Ivan Šantorić za Forbes Hrvatska.

Predsjednik Uprave Tokić Grupe Ivan Šantorić

Nova faza Tokić Grupe

“Ulazimo u novu fazu Tokić Grupe i ovaj korak je prirodni nastavak dugogodišnjeg rasta i ulaganja u razvoj. Želimo ubrzati investicije u novi logističko-distributivni centar (LDC) zahvaljujući kojem će naši kupci još brže doći do rezervnih dijelova za svoje automobile, ali i za motocikle, gospodarska i poljoprivredna vozila ili brodove. Ulazak na burzu nam omogućuje daljnje širenje poslovanja i još brži razvoj uz velike investitore i građane koji vjeruju u nas, kao i naše zaposlenike i partnere“, dodao je Šantorić.

Tokićeva dionica je prva hrvatska dionica na slovenskom tržištu za koju je izvršena notifikacija Prospekta. Tokić je prije pet godina akvizirao Bartog, vodećeg slovenskog distributera guma, što je ujedno označilo jednu od najvećih prekretnica u povijesti Grupe. Stoga će i dionice biti ponuđene radnicima kompanije u Hrvatskoj i Sloveniji, domaćim malim ulagateljima te hrvatskim i slovenskim institucionalnim ulagateljima kao što su banke, investicijski fondovi, osiguravajuća društava i mirovinski fondovi.

“Od svog nastanka, Grupa je u svakoj godini poslovanja ostvarila rast prihoda i izrazito pozitivan rast – u prosjeku 17 posto godišnje. Kroz nekoliko manjih akvizicija hrvatskih tvrtki i velike akvizicije Bartoga, kao jedne od najvećih hrvatsko-slovenskih investicija, ‘ispekli smo zanat’ na više razina. Kroz konsolidaciju tehnologija, poslovnih kultura, procesa i navika tržišta, sad smo spremni za nove akvizicije“, rekao je Dražen Jurković, član Uprave zadužen za financije.

Razlozi za izlazak na tržište

“Tri su razloga za izlazak na tržište. Osigurati sredstva za strateško širenje i ulaganje. Drugi razlog je osnažiti našu kapitalnu strukturu, što će nam opet omogućiti korištenje novih instrumenata financiranja, i treće, ne manje važno – vlasnici su željeli svoje dosadašnje i buduće rezultate podijelili s ostalim dionicima u procesu, ovdje mislimo na naše zaposlenike.

Kroz IPO cilj je prikupiti 30 milijuna eura, od toga je 25 milijuna eura kroz dokapitalizaciju, a 5 milijuna eura je prodaja postojećih dionica. Ciljana vlasnička struktura nakon IPO-a: 70 posto bit ce u vlasništvu Tokić d.d.“, rekao je Jurković.

Ulagači će po prvi puta moći upisati dionice izravno putem pametnog telefona koristeći aplikaciju M-Riznica, kao platformu za vrijednosne papire Ministarstva financija RH.

Tokić Grupa danas zapošljava više od 1.300 djelatnika, a samo tijekom prošle godine otvoreno je više od 100 novih radnih mjesta, većinom u segmentima maloprodaje i operativne logistike.

Član su i dioničar ATR International AG, jedne od najznačajnijih globalnih trgovinskih organizacija, koja Grupu izjednačuje s najvećim svjetskim dobavljačima autoindustrije, a partnerima i kupcima osigurava sigurnost i stabilnost u poslovanju. Upravljaju portfeljem od preko 300.000 artikala te surađuju s više od 300 globalno priznatih brendova.

Uz to, razvijene su i vlastite robne marke koje su se pozicionirale kao pouzdano rješenje s dobrim omjerom cijene i kvalitete. Dodatni potencijal rasta leži u makro trendovima – osim što raste broj vozila, njihova prosječna starost u Hrvatskoj iznosi 13,4 godine, dok je prosjek u Europskoj uniji 12 godina, što jasno ukazuje na snažnu i dugoročnu potražnju za zamjenskim dijelovima.