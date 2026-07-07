Tokić potpisao ugovor o zakupu novog logističko-distributivnog centra

Maloprodajni lanac auto-dijelova Tokić izvijestio je da je s društvom Logis Helena sklopio ugovor o dugoročnom zakupu novog logističko-distributivnog centra u Poslovnoj zoni Sveta Helena, u Svetom Ivanu Zelini.

Ugovor o zakupu novog visoko automatiziranog logističko-distributivnog centra na površini od oko 40.000 četvornih metara sklopljen je na razdoblje od 15 godina, naveli su u priopćenju iz Tokića, dodavši da su već započeli s pripremama za uređenje i opremanje novog centra, koji bi trebao započeti s radom tijekom 2027. godine.

Podsjetimo, krajem travnja iz Tokića su objavili razmatraju ulazak u dugoročni zakup logističko-distributivnog centra umjesto ranije planirane njegove izgradnje, jer su im sve provedene poslovne i financijske analize pokazale jasne prednosti i povoljne učinke dugoročnog zakupa logističko-distributivnog centra na poslovanje i financijsku poziciju Tokić Grupe.

Tokić je u studenom prošle godine zaključio inicijalnu javnu ponudu (IPO) dionica u kojoj je ukupno prikupio 23,3 milijuna eura svježeg kapitala. Tada je rečeno da će prikupljeni kapital omogućiti realizaciju intenzivnog investicijskog ciklusa, a uz ulaganja u potencijalne akvizicije te nastavak digitalizacije kompanije, to se odnosilo i na izgradnju novog logističko-distributivnog centra.

Prema zadnjim dostupnim podacima, Tokić Grupa je u prvom tromjesečju 2026. godine ostvarila konsolidirane prihode od prodaje od 60 milijuna eura, što predstavlja povećanje od 15,7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Neto dobit je porasla za 3,6 posto i iznosila 1,4 milijuna eura, dok je normalizirana neto dobit porasla za 44,9 posto, dosegnuvši 1,4 milijuna eura, stoji u konsolidiranom financijskom izvješću.