Tokić uspješno zaključio javnu ponudu dionica, upisao više od 1.700 malih ulagatelja

Tvrtka Tokić d.d. uspješno je zaključila javnu ponudu dionica koja je trajala od 20. do 31. studenog ove godine. Tijekom razdoblja upisa, više od 1.700 malih ulagatelja, među kojima gotovo 200 zaposlenika u Hrvatskoj i Sloveniji, uz kvalificirane ulagatelje, izrazilo je povjerenje u kompaniju koja je postala sinonim za autodijelove.

Mali ulagatelji su upisali 37 posto ukupno ponuđenih dionica, od čega se više od 10 posto odnosi na radnike. Kao visokotehnološku kompaniju koja kontinuirano ulaže u digitalizaciju i inovacije, Tokić je posebno razveselilo što je čak 64 posto malih ulagatelja dionice upisalo putem digitalnih kanala. Naime, Tokićev IPO je bio prvi u kojima je ulagateljima omogućeno izravno upisivanje dionica putem mobilne aplikacije M-Riznica Ministarstva financija.

Do završetka trajanja razdoblja ponude upisano je svih milijun novoizdanih dionica, te su dostavljane ponude za kupnju 154 tisuće postojećih dionica, čime udio dosadašnjih vlasnika iznosi 71,7 posto. Konačna cijena po dionici određena je na 20,20 eura, a ukupni iznos prikupljenih sredstava dosegnuo je 23.315.183,40 eura.

Regionalnom lideru u prodaji autodijelova i guma na tržištu Hrvatske i Slovenije, prikupljeni kapital omogućit će realizaciju intenzivnog investicijskog ciklusa – izgradnju novog logističko distributivnog centra, ulaganja u potencijalne akvizicije te nastavak digitalizacije kompanije.

“Zahvaljujemo svim ulagateljima, a posebno našim zaposlenicima, koji su još jednom pokazali povjerenje u Tokić grupu, njezino vodstvo i dugoročnu strategiju. Prikupljenih 37 posto sredstava od malih ulagatelja potvrda su naše povezanosti sa zajednicom, a trendovi u mobilnosti, kao i rast te starost voznog parka za nas stvaraju još povoljnije tržišne okolnosti”, poručuje Ivan Šantorić, predsjednik Uprave Tokić grupe i dodaje kako je nakon zaključenja IPO-a Tokić grupa snažnija organizacija s jasnim ciljevima.

Rok za povrat viška uplaćenih sredstava ulagateljima je do 17. studenog dok se uvrštenje dionica na Zagrebačku burzu očekuje do kraja studenog.

Tokić d.d. ovlašteni je uvoznik i distributer više od 300 globalno priznatih proizvođača autodijelova i dodatne opreme za automobilsku industriju. U suradnji sa svojom tvrtkom Bartog d.o.o. u Sloveniji i mrežom franšiznih partnera, Tokić Grupa danas čini najveći maloprodajni lanac autodijelova u regiji, s ukupno 123 prodajna mjesta diljem Hrvatske i Slovenije. U svom asortimanu nudi više od 300.000 različitih artikala, pokrivajući sve segmente automobilskog, gospodarskog, industrijskog, agro i moto segmenta, uz ponudu nautike, alata i servisne opreme te guma za sve vrste vozila.

Važan dio poslovnog modela čini i Tokić edukacijski centar (TEC), koji djeluje kao regionalni centar znanja. TEC pruža tehničku podršku servisima, mehaničarima i poslovnim partnerima kroz stručne edukacije i školovanja verificirana po europskim standardima.

Tokić grupa je vodeći partner kada je riječ o školovanjima vezanim za servis električnih i hibridnih vozila verificiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Nakon akvizicije tvrtke Bartog d.o.o. 2020. godine, Grupa je dodatno učvrstila svoju poziciju i postala jedan od ključnih igrača na tržištu guma za sve vrste vozila, od bicikala i motocikala do osobnih automobila, teretnih vozila i poljoprivrednih strojeva.