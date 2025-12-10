Traju pregovori o mirnom rješenju spora oko brodogradilišta 3. maj Rijeka 1905

U tijeku su pregovori oko mirnog rješenja spora i nagodbe, odnosno tužbe podignute radi pobijanja ugovora kojima je država postala vlasnik brodogradilišta 3. maja Rijeka 1905, a na privremenu mjera zabrane otuđenja poslovnih udjela u toj tvrtki država se nije žalila te je mjera pravomoćna i ovršna.

Izjavio je to Hini stečajni upravitelj 3. maja Brodogradilišta d.d. u stečaju Loris Rak, koji je podnio tužbu protiv države i zatražio privremenu mjeru, kazavši da se nada sporazumu s državom te kako je postavio neke uvjete, o kojima zasad ne može pobliže govoriti.

Dodao je kako je dužan, ako do nagodbe dođe, prije potpisivanja zatražiti suglasnost Skupštine vjerovnika.

Iskra: Nadamo se nagodbi i preuzimanju

Tvrtka 3. maj Rijeka 1905 nastala je kao tvrtka-kćer 3. maja Brodogradilišta u stečaju, a sada je posve u državnom vlasništvu. Za nju je Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) prikupljao i do roka u studenome zaprimio jednu obvezujuću ponudu za kupnju, iz šibenskog Iskra brodogradilišta. Početna cijena svih triju udjela, 100-postotnog udjela u temeljnom kapitalu, bila je 6,6 milijuna eura, a ukupna nominalna vrijednost oko 10,3 milijuna eura, uz uvjet zadržavanja brodograđevne djelatnosti.

Iz Iskre su danas kazali kako njihova ponuda, prema uvjetima javnog poziva, vrijedi 120 dana te se nadaju da će uskoro doći do mirnog rješenja spora i nagodbe, a potom i potpisivanja ugovora o kupnji.

Privremena mjera zabrane otuđenja i opterećenja poslovnih udjela u tvrtki 3. maj Rijeka 1905 određena je na Trgovačkom sudu u Rijeci u studenome, nakon što je stečajni upravitelj podnio prijedlog za donošenje privremene mjere uz tužbu protiv države radi pobijanja Ugovora o prijenosu poslovnih udjela i Ugovora o namirenju dijela potraživanja, kojima je država postala vlasnik tvrtke-kćeri 3. maj Rijeka 1905.

Te su ugovore u početku godine sklopili 3. maj i Republika Hrvatska, a njima je uređeno namirenje dugovanja i prijenos tri poslovna udjela koje je 3. maj imao u tvrtki 3. maj Rijeka 1905 na državu. Vlada je odluku o namirenju dijela potraživanja države prema 3. maju, prijenosom poslovnih udjela 3. maj Rijeka 1905 na državu te odluku o prijenosu koncesije na tu tvrtku, donijela lani u prosincu.

Nakon što je u svibnju na Trgovačkom sudu u Rijeci otvoren stečajni postupak nad “starim” 3. majem, na prvom ročištu u rujnu utvrđeno je da imovina nije dostatna za pokriće tražbina te je odlučeno da se poslovanje neće nastavljati. Brodograđevnu djelatnost na istoj lokaciji nastavio je 3. maj Rijeka 1905.