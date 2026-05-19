Troškovi za gradnju nastambe za nilske konje u Osijeku premašili planiranih pola milijuna eura

Tvrtka Bodat pobijedila je na natječaju za gradnju nastambe za nilske konje u osječkom zoološkom vrtu ponudom vrijednom 679.175 eura plus PDV. Bila je to najpovoljnija ponuda za gradnju nastambe koja će se sastojati od zgrade s unutarnjim i vanjskim bazenom.

Zoološki vrt u Osijeku završio je natječaj za izgradnju modernog obitavališta za nilske konje s edukativnom zonom. Preciznije, natječaj je objavila osječka gradska tvrtka Unikom u čiju nadležnost spada i zoološki vrt, koji je prema podacima s njihovih web stranica najveći u Hrvatskoj.

Procijenjena vrijednost natječaja iznosila je 482.000 eura plus PDV, no sve tri tvrtke koje su se javile na natječaj premašile su taj iznos. Ponuda Ivera iz Osijeka iznosila je 703.939 eura plus PDV, Bodata iz Vinkovaca 679.175 eura plus PDV, a Panontecha iz Osijeka 725.838 eura plus PDV.

Kriteriji za izbor ponude bili su cijena (95%) i trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka (5%). Zahvaljujući 10-godišnjem jamstvu i najnižoj cijeni, na natječaju je pobijedio Bodat iz Vinkovaca. Naručitelj je osigurao dodatna sredstva, pa veća cijene od procijenjene ne predstavlja problem.

Nastamba će uključivati zgradu s nadstrešnicom za veterinarske preglede i čišćenje životinja, a na zapadnoj strani izgradit će se i vanjski bazen za životinje. Unutarnja nastamba sastoji se od unutarnjeg bazena, suhog dijela nastambe, prostora za posjetitelje, prostora za timaritelja i spremišta. Osim nastambe, unutar obuhvata izvest će se i biljni uređaji za pročišćavanje vode iz nastambi koji će biti smješten uz sjeverni kut obuhvatnog prostora, a nalazit će se izvan ograđene vanjske nastambe vodenih konja.

Tlocrt buduće nastambe; Screenshot: Dokumentacija natječaja