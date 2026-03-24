Tvrtka Enikom Aerospace ima velike planove u Vukovaru; širi proizvodnju i povećava broj zaposlenih

Tvrtka za uređenje unutrašnjosti aviona Enikon Aerospace koja jedan od pogona ima u vukovarskoj poslovnoj zoni, planira nova zapošljavanja, rečeno je u utorak tijekom posjeta vukovarskoga gradonačelnika Marijana Pavličeka.

“Naš pogon u Vukovaru jedan je od šest koje imamo u četiri države i na dva kontinenta i s ponosom možemo reći kako proizvodi iz Vukovara u Airbusovim avionima svakodnevno obilaze cijeli svijet”, rekla je direktorica vukovarskog pogona tvrtke Enikon Aerospace Kristina Suman Jurković.

Dodala je kako je u Vukovaru za 2028. godinu u planu proširenje sadašnjeg pogona i zapošljavanje oko 250 novih radnika.

“S ovom tvrtkom imamo jako dobru suradnju i raduje nas da je u zadnja tri mjeseca zaposlila 80 novih djelatnika te ih sada u Vukovaru zapošljava 180, a namjerava do kraja godine primiti još novih 70 djelatnika”, rekao je gradonačelnik Pavliček.

Prema njegovim riječima, uglavnom su to zaposlenici s područja Vukovara i Vinkovaca te je vukovarskoj gradskoj upravi u interesu pomoći toj brzorastućoj tvrtki specijaliziranoj za pripremu površine i završnu obradu dijelova unutrašnjosti aviona.

Pavliček je također naveo podatak kako je u veljači ove godine u Vukovaru bilo 11.469 zaposlenih, što je 238 više nego godinu ranije.

“S obzirom da smo na početku godine uvjeren sam kako će te brojke u ovoj godini biti i bolje. Svi oni koji doprinose razvoju grada imaju pravo dobiti potpore koje će Grad Vukovar i ove godine dodijeliti poduzetnicima i obrtnicima, ali po točno definiranim uvjetima”, rekao je Pavliček.