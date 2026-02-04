Od 20 najprodavanijih modela u Hrvatskoj u siječnju samo tri nisu SUV-ovi i Crossoveri

Škoda i Volkswagen vodeće su marke u Hrvatskoj u siječnju – zajedno imaju čak 26,08 postotni udio na tržištu. Na njemu najbolje prolaze SUV-ovi i Crossoveri, što se vidi iz popisa 20 najprodavanijih modela među kojima su samo tri modela iz nekih drugih kategorija. Struja je imala dobre rezultate u siječnju, no vjerojatno zbog utjecaja subvencija.

U siječnju 2026. godine u Hrvatskoj je registrirano 3946 novih automobila. Za usporedbu, prošle godine u prvom mjesecu registrirano ih je 4461. U ovom mjesecu, prvo mjesto zauzima prošlogodišnji lider Škoda s 515 prodanih vozila ili 13,05 posto. Volkwagen koji dolazi iz iste grupacije slijedi ga u stopu. On bilježi 514 prodanih vozila (13,03%), ali ima i najprodavaniji model – VW T-Cross čijih 190 komada predstavlja 4,82 novokupljenih.

Treće mjesto drži Toyota s 306 vozila, a prate je Suzuki (258) i Opel (209). Premium marka Audi na iznenađujuće je visoko šestom mjestu (193) koje dijele s Kijom, a u top deset su još Hyundai (189), BMW (170) i Dacia (157). I dok BMW iznenađuje s natprosječnim rezultatom, siječanj nije bio dobar za Renault koji je završio tek na 12. mjestu. Za usporedbu, u cijeloj 2025. godini bili su četvrti.

Pet kineskih marki jače od Tesle

Kad su u pitanju najpopularniji modeli, nastavlja se trend popularnosti SUV-ova i Crossovera. U top deset modela, tek dva nisu iz te kategorije – Škoda Octavia (163 komada) na drugom mjestu i Opel Corsa (77) na osmom mjestu. Ostali u top 10 su Suzuki Vitara (132), Suzuki SX4 (112), Volkswagen Tiguan (92), Škoda Kamiq (90), Hyundai Tucson (83), Škoda Kodiaq (81) i Kia Stonic (69). Koliko oni istiskuju sve druge modele još je jasnije kad se shvati da u sljedećih 10 najprodavanijih modela samo jedan model ne spadaju u SUV / Crossover kategoriju – Toyota Yaris (51) koja se nalazi na 18. mjestu.

Lagana popularizacija kineskih marki također se nastavlja, no najbolje je plasiran MG koji ima 18. mjesto na popisu najprodavanijih marki (66 komada), što može zahvaliti prvenstveno modelu MG ZS. On je 19. mjestu na listi svih modela, uz 51 prodani primjerak. Za petama MG-u je BYD (64 komada od čega 51 električni), blizu je Omoda (54 – svi hibridi), dok je Geelyju siječanj bio nešto lošiji s 32 komada. Slijede Forthing (31), Jaecoo (27 – svi hibridi), Lynk & Co (4) i Leapmotor (2). Tesla kao da gubi bitku s njima – prodali su samo 19 komada. Doduše, treba priznati da ona u ponudi nema hibride ni male gradske modele.

Što se luksuznih marki tiče, u siječnju su zabilježena i dva nova Bentleya, kao i dva Aston Martina. Dva Aston Martina mogu se činiti lošim rezultatom, ali s obzirom da su u cijeloj prošloj godini registrirana tri, to je dobar rezultat. Novih Bentleya prošle godine je registrirano 12.

BYD lider među električnima, VW i Škoda za benzin i dizel

Teško je procijeniti trend na osnovu samo jednog mjeseca, a tu su i faktori poput subvencija koje su sigurno utjecale na broj električnih automobila nabavljenih u siječnju.

Najveći udio u tom mjesecu imali su hibridi – 1815 komada, odnosno 46 posto tržišta. Doduše to obuhvaća sve vrste hibrida. Benzinci su drugi s 1481 komadom, odnosno 37,5 posto tržišta. Dizelaši su treći s 11,4 posto ili 451 komadom, prvenstveno zato jer ih u ponudi ima tek manji broj marki. Struja je bila treća s 451 komadom, odnosno (za Hrvatsku) visokih 3,7 posto. LPG je pogon u 54 modela, odnosno 1,4 posto tržišta.

Najviše hibrida prodali su Toyota (268) i Suzuki (258), a najviše benzinaca Volkswagen (272) i Škoda (262). Volkswagen (175) i Škoda (158) vodeći su i među dizelašima. Strujni lider bio je BYD (51), a plinski Dacia (53), no ujedno i jedina.