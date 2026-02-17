U 2025. porastao broj svinja, a pao broj goveda, ovaca, koza i peradi

U Hrvatskoj je prošle godine povećan broj svinja, dok je pao broj goveda, ovaca, koza i peradi, pokazuju privremeni podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Prema privremenim podacima brojnog stanja stoke i peradi u 2025., u usporedbi s konačnim podacima za 2024., broj svinja je porastao za 0,5 posto, na 877 tisuća.

Pritom je broj svinja za rasplod pao za 13 posto na 80 tisuća, dok je broj svinja za tov težih od 50 kilograma (uključujući izlučne za rasplod) porastao za 1,5 posto, na 395 tisuća.

Podaci o govedarskoj proizvodnji pokazuju da je broj goveda prošle godine pao za 0,9 posto, na 418 tisuća grla.

Broj goveda starijih od dvije godine pao je za 1,3 posto, na 156 tisuća grla, pri čemu je broj muznih krava ostao na istoj razini. Naime, početkom studenog prošle godine u Hrvatskoj je, prema DZS-u, bila 71 tisuća muznih krava, isto kao i početkom studenog 2024. godine.

Lani je pao broj goveda do jedne godine, za 1,3 posto, na 148 tisuća grla, dok je broj goveda od jedne do dvije godine ostao nepromijenjen i iznosio je 114 tisuća grla.

Statistika o broju stoke i peradi pokazuje da je broj ovaca prošle godine pao za 5,8 posto, na 521 tisuću, dok je broj koza pao za 2,9 posto, na 66 tisuća.

Peradi je, prema podacima od 1. studenog 2025. godine, bilo ukupno 10,76 milijuna, što je u odnosu na studeni 2024. pad od 4,8 posto.

