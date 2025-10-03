U drugom kvartalu 2025. stambeni objekti skuplji 13,2 posto na godišnjoj razini

Cijene stambenih objekata u Hrvatskoj u drugom tromjesečju ove godine u prosjeku su porasle za 4,4 posto u odnosu na prethodni kvartal, dok je na godišnjoj razini rast cijena ubrzao na 13,2 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Novi stambeni objekti u drugom tromjesečju 2025. godine poskupjeli su u prosjeku za 1,5 posto u odnosu na prvi kvartal.

U odnosu na drugo tromjesečje 2024. godine, cijene novogradnji ojačale su za 11 posto, pokazuje izvješće DZS-a objavljeno u petak.

Cijene postojećih stambenih objekata više su za 5,2 posto na kvartalnoj, a 13,7 posto na godišnjoj razini.

Cijene stambenih objekata u drugom tromjesečju 2025. u odnosu na prvi kvartal iste godine u prosjeku su za Grad Zagreb više za 3,3 posto, za Jadran 5,1 posto, dok su za ostala područja više za 5,6 posto.

I na godišnjoj su razini cijene stambenih objekata u Zagrebu porasle, u prosjeku za 12,2 posto. Na Jadranu je rast iznosio 12,3 posto, a na ostalim područjima 18,2 posto, pokazuju statistički podaci.