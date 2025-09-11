U drugom tromjesečju 2025. u Hrvatskoj 1,7 milijuna zaposlenih

U Hrvatskoj je u drugom tromjesečju ove godine bilo 1,7 milijuna zaposlenih što je rast za pet tisuća u odnosu na isto razdoblje lani, dok je broj nezaposlenih porastao za četiri tisuće, na 86 tisuća, pa stopa anketne nezaposlenosti iznosi 4,9 posto, objavio je Državni zavod za statistiku (DZS).

Prema anketi o radnoj snazi, u drugom tromjesečju 2025. godine u Hrvatskoj je bilo 1,702 milijuna zaposlenih, što je u odnosu na prethodni kvartal 16 tisuća više.

Usporedba broja zaposlenih na godišnjoj razini, u odnosu na drugi kvartal 2024. godine, pokazuje da je u drugom tromjesečju ove godine zaposlenih bilo pet tisuća više ili 0,3 posto. Istovremeno, broj nezaposlenih je na godišnjoj razini porastao za 4,6 posto, dok je na tromjesečnoj pao za 12,2 posto.

Stopa zaposlenosti, koja pokazuje udio zaposlenih osoba u radno sposobnom stanovništvu (15 do 64 godine), u drugom je tromjesečju ove godine iznosila 68,8 posto, što je porast za 0,1 postotni bod u odnosu na drugo tromjesečje 2024. godine.

Stopa anketne nezaposlenosti za osobe u dobi od 15 do 64 godine iznosila je 4,9 posto, što je za 0,3 postotna boda više nego u istome promatranom razdoblju prošle godine.

Usporedba podataka o nezaposlenima dobivenih anketom o radnoj snazi s podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) i drugih statističkih praćenja temeljenih na administrativnim izvorima pokazuje da je u drugom tromjesečju 2025. stopa nezaposlenosti prema podacima administrativnih evidencija (4,2 posto) bila niža od stope anketne nezaposlenosti (4,8 posto).

U tom razdoblju prosječan broj nezaposlenih prema anketi o radnoj snazi bio je veći za 11 tisuća osoba od podataka HZZ-a.

Budući da su se anketirane osobe izjašnjavale o prijavljenosti službi za zapošljavanje, usporedba podataka pokazuje da je od ukupno 86 tisuća nezaposlenih prema anketi o radnoj snazi njih 54 tisuće ili 63,6 posto bilo prijavljeno službi za zapošljavanje, dok 35,7 posto anketno nezaposlenih nije bilo zainteresirano za prijavu toj službi.

Istodobno, od ukupno 75 tisuća registriranih u HZZ-u, njih 20 tisuća ili 27,4 posto nije zadovoljilo međunarodne kriterije nezaposlenosti.

Podaci iz ankete pokazuju i da je u drugom tromjesečju u Hrvatskoj bilo 3,3 milijuna radno sposobnih stanovnika (starijih od 15 godina) od čega 1,78 milijuna otpada na aktivno stanovništvo (zbroj zaposlenih i nezaposlenih), a 1,52 milijuna na neaktivno stanovništvo.

Stopa aktivnosti, odnosno postotni udio aktivnog u radno sposobnom stanovništvu (15 do 89 godina), u drugom je tromjesečju ove godine iznosila 54,5 posto, što je za 0,1 postotni bod više no u tromjesečju prije i isto u odnosu na prvi lanjski kvartal.