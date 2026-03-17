U Dugopolju otvoren novi logističko-distributivni centar Studenca, uloženo 4,5 milijuna eura

​Novi logističko-distributivn​i cent​ar​ (LDC) trgovačkog lanca Studenac otvoren je u utorak u Dugopolju, prostire se na 23 tisuće kvadrata, u njemu će ukupno raditi 260 radnika, a u njegovu izgradnju i opremanje uloženo je 4,5 milijuna eura.

Događanju su, uz upravljački tim i zaposlenike Studenca, prisustvovali pročelnica Odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije Natalija Porobija, načelnik Dugopolja Perica Bosančić te brojni partneri i gosti, među kojima je bilo više od stotinu predstavnika vodećih domaćih FMCG kompanija.

“Ponosni smo što Studenac već 35 godina raste upravo u našoj županiji, a otvorenje ovog modernog centra kruna je tog dugogodišnjeg razvoja. Ovakve investicije su značajne za razvoj lokalnog gospodarstva jer donose nova radna mjesta i tehnološki napredak cijeloj regiji“, izjavila je ovom prilikom pročelnica Natalija Porobija.

Dugogodišnju suradnju Dugopolja i Studenca komentirao je i načelnik Dugopolja Perica Bosančić:

“Suradnja sa Studencem počela je gradnjom njihovog prvog skladišta još 2006. godine i izuzetno nas veseli što su za lokaciju svog novog logističko-distributivnog centra izabrali ponovno Dugopolje. Ovaj projekt potvrđuje Dugopolje kao logističko središte Dalmacije i dokazuje da su stabilni partneri temelj gospodarskog rasta.“

“Naša se skladišta punih 20 godina nalaze u Dugopolju, a naše su trgovine diljem županije. Ovdje zapošljavamo više od tisuću i šesto ljudi te, prema posljednjim objavljenim analizama, među poduzetnicima sa sjedištem u Splitsko-dalmatinskoj županiji imamo najveće prihode. Otvorenje ovog modernog objekta jedan je od načina na koji nastavljamo razvijati svoje procese i usluge kako bi naši kupci imali još bolje iskustvo u trgovinama“, istaknuo je Michal Senczuk, predsjednik Uprave Studenca, u svom uvodnom govoru.

“Naš format trgovine temelji se na brzoj i praktičnoj svakodnevnoj kupnji, i zato je jako važno da imamo pravi asortiman, na pravom mjestu i u pravo vrijeme. U komercijali smo danas usmjereni na segmentaciju trgovina, optimizaciju asortimana, atraktivnije promocije, više pogodnosti za kupce i investicije u konkurentnije cijene. Naša nova dva objekta, LDC u Zagrebu i LDC u Dugopolju u kojemu smo danas, u tome će nas podržati“, naglasio je Ivan Slavica, član Uprave i glavni operativni direktor za komercijalne poslove u Studencu.

Novi Studenčev logističko-distributivni centar smješten je unutar kompleksa VGP Park Split koji se prostire na površini od 187 tisuća četvornih metara. Razvila ga je kompanija VGP, paneuropski investitor i upravitelj visokokvalitetnim logističkim i industrijskim nekretninama.

“Veliko nam je zadovoljstvo što je VGP Park Split od danas novi logistički dom Studenca. Drago nam je što je Studenac prepoznao kvalitetu i stratešku poziciju ovog projekta prilagođenog njihovim operativnim potrebama. Ovo je naša druga velika investicija u Hrvatskoj nakon Zagreba i veseli nas što ovdje gradimo budućnost vrhunskih logističkih nekretnina. Čestitamo cijelom timu na uspješnoj realizaciji“, rekao je Jan Van Geet, izvršni direktor kompanije VGP.

Ovo otvorenje dolazi u godini u kojoj Studenac obilježava 35 godina poslovanja. Tim je povodom, u sklopu ceremonije otvorenja, predstavljena i posebna izložba logističke povijesti Studenca koja je posjetitelje povela kroz logistički razvoj od samih početaka 90-ih godina pa sve do današnjeg modernog sustava.

“Razvoj logistike Studenca počeo je u devedesetima, u skladištu od svega tristotinjak kvadrata u Dućama. Tada smo imali ukupno dvije trgovine koje su opskrbljivala dva kombija i jedan kamion. Dugopolje postaje dio naše priče 2006. godine, kad je upravo ovdje započela gradnja našeg prvog velikog skladišta. I danas smo u Dugopolju, no ovaj put u modernom logističko-distributivnom centru u čije smo opremanje i sustave uložili više od četiri i pol milijuna eura. Za koji tjedan, odavde će krenuti isporuke prema gotovo 700 naših trgovina diljem Dalmacije“, ispričao je Tomislav Štos, direktor upravljanja lancem opskrbe prije nego li je uzvanike poveo u vođeni obilazak kroz skladišne prostore centra.

Tijekom obilaska centra uzvanici su imali priliku vidjeti suvremena logistička rješenja i moderne sustave te prošetati između novih regala visine 12 metara. Novi objekt donosi brojne prednosti u odnosu na postojeću infrastrukturu. Radi se o većim skladišnim kapacitetima i optimiziranoj organizaciji prostora sukladno potrebama ambijentalne, hlađene i smrznute sekcije. Implementirani su i najnapredniji sustavi – Warehouse Management System (WMS) i Transportation Management System (TMS) koji omogućuju učinkovitost skladišnog poslovanja i praćenje svih faza opskrbe. Posebna pažnja posvećena je održivosti. Centar uključuje solarnu elektranu koja će smanjiti ugljični otisak i povećati energetsku učinkovitost, s ciljem postizanja BREEAM Excellent certifikata te usklađenosti sa standardima EU taksonomije.

Nova infrastruktura osigurava implementaciju učinkovitih procesa za skladišne operacije i preduvjete za buduće korake automatizacije skladišnih procesa.

Studenac je i ovaj projekt realizirao u suradnji s konzultantskom tvrtkom Graphene Partners.

Studenac je usmjeren na kontinuirano ulaganje u logistiku i tehnološki napredak. To je potvrđeno otvaranjem gotovo 60 tisuća četvornih metara skladišnog prostora u dvama modernim logističko-distributivnim centrima, nedaleko dvaju najvećih hrvatskih gradova, u razdoblju od svega pet mjeseci. Realizacija ovih ključnih infrastrukturnih projekata omogućuje daljnji nastavak centralizacije dostava prema najvećoj maloprodajnoj mreži u Hrvatskoj.

