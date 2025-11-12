U hrvatskim zračnim lukama 6,1 posto više putnika

Zračne luke u Hrvatskoj u rujnu ove godine uslužile su ukupno 1,8 milijuna putnika ili 6,1 posto više nego u istom mjesecu prošle godine, a najviše putnika 533 tisuće bilo je na zračnoj luci Split, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Zračna luka Split s rujanskim brojem putnika ove godine u plusu je od 4,7 posto u odnosu na rujan prošle godine, a više putnika bilo je i u zračnoj luci Zagreb, koja je na drugom mjestu s njih 466 tisuća, što je porast od 11,3 posto.

Treća u rujnu je bila zračna luka Dubrovnik s 441 tisućom putnika ili gotovo pet posto više nego u lanjskom rujnu.

Porast broja putnika u rujnu je pratio i porast broja operacija zrakoplova (slijetanja i polijetanja), kojih je ukupno na svim domaćim zračnim lukama bilo više od 17,2 tisuće ili 4,3 posto više nego lani.

Najveći međunarodni putnički promet hrvatske zračne luke u rujnu su ostvarile sa zračnim lukama Njemačke, sa 359 tisuća putnika ili 5,7 posto više nego u lanjskom rujnu, a slijede zračne luke Ujedinjene Kraljevine (UK) te Poljske, pri čemu je s UK bilo manje, a s Poljskom puno više putnika nego u prošlogodišnjem rujnu.

Za razliku od putnika, pad prometa tereta u zračnim lukama nastavljen je i u rujnu i to od 27,6 posto u odnosu na lanjski rujan, s ukupnih 825 tona.

I na razini prvih devet mjeseci zračne luke su ove godine ostvarile ukupni rast broja putnika od 6,5 posto, na njih više od 11,8 milijuna, dok je sa 120,5 tisuća operacija zrakoplova ostvaren porast od 4,5 posto.

Istodobno, tereta je u zračnom lukama bilo manje za 13 posto, s nešto više od sedam tisuća tona.