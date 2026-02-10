U hrvatskim zračnim lukama u 2025. broj putnika porastao na 14 milijuna

Zračna luka dr. Franjo Tuđman, Airbus 220-300

 U hrvatskim zračnim lukama u 2025. broj putnika dostigao je gotovo 14 milijuna, što je sedam posto više nego u 2024., pri čemu je u njih osam broj putnika porastao, a najviše putnika i najveći godišnji porast ostvaren je u zračnoj luci Zagreb, podaci su DZS-a.

Zračna luka Zagreb u 2025. je s gotovo 4,7 milijuna putnika ostvarila porast od 9,2 posto u odnosu na 2024., a s 3,8 milijuna putnika i porastom od 7,5 posto slijedi zračna luka Split.

Na trećem je mjestu zračna luka Dubrovnik sa gotovo 3,1 milijunom putnika ili 4,4 posto više u odnosu na 2024. godinu.

Više od milijun putnika imala je još zračna luka Zadar, 1,6 milijuna, čime je u plusu od tri posto.

Poraste putničkog prometa od po devet posto imale su zračne luke Pula i Rijeka sa 542,3 tisuće odnosno 153,1 tisućom putnika u 2025. dok je zračna luka Osijek iza njih sa 42,1 tisućom putnika i time i jedina veća luka s minusom u odnosu na 2024., od 4,7 posto.

Pad broja putnika imala je u 2025. i zračna luka Brač, od 11,3 posto, sa 17,5 tisuća putnika, dok je zračno pristanište na Malom Lošinju sa malo više od 1900 putnika u plusu od 28,3 posto u odnosu na 2024. godinu.

Uz porast broja putnika, zračne luke su u 2025. ukupno imale i 4,4 posto više zrakoplovnih operacija (slijetanja/polijetanja) nego u 2024. ili njih 144,7 tisuća.

Teretni promet na godišnjoj razini bio je u zračnim lukama 12 posto manji nego 2024. i iznosio je malo više od 9.600 tona.

Pad prometa tereta hrvatske zračne luke imale su i na razini prosinca, od 8,7 posto, sa ukupnih 765 tona na svim lukama, dok je operacija zrakoplova bilo 1,3 posto više ili ukupno malo više od 5.390.

I putnika je na zračnim lukama u prosincu 2025. bilo više nego u istom mjesecu 2024., za 6,6 posto više ili njih ukupno 419 tisuća, kojih je većina ili 332,7 tisuća prošla kroz zračnu luku Zagreb.

