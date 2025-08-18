U Hrvatskoj 1,2 posto više građevinskih dozvola

U lipnju ove godine u Hrvatskoj je izdano 1,2 posto više građevinskih dozvola u odnosu na lipanj 2024, dok je ukupan broj izdanih dozvola od siječnja do lipnja u usporedbi s istim razdobljem 2024. manji je za 0,6 posto.

U lipnju je izdano 959 građevinskih dozvola, što je za 1,2% više u odnosu na lipanj 2024.

Prema vrstama građevina, 87,5 posto dozvola izdano je za zgrade, a 12,5 posto za ostale građevine.

Prema vrstama radova, 80 posto dozvola izdano je za novogradnju, a 20 posto za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u lipnju 2025. godine predviđeno je građenje 1.628 stanova s prosječnom površinom od 94,2 četvorna metra.