U Hrvatskoj 62.064 nezaposlenih

Krajem srpnja ove godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ) bile su registrirane 62.064 nezaposlene osobe, što je za 15,2 posto ili 11.119 manje nego u srpnju lani, pokazuju HZZ-ovi podaci objavljeni u ponedjeljak.

U odnosu na lipanj ove godine, broj nezaposlenih povećan je za 4,4 posto ili 2.641 osobu.

Prema dnevnim podacima HZZ-a, trenutno je na zavodu registrirano 62.435 nezaposlenih, a oglašeno je 13.408 slobodnih radnih mjesta.

Tijekom srpnja u evidenciju nezaposlenih prijavljene je ukupno 12.949 novih osoba, što je 5,7 posto manje nego u srpnju lani. Pritom je 9.117 osoba došla iz radnog odnosa, što je 70,4 posto njih. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i 1.979 osoba iz redovitoga školovanja (15,3 posto) te 1.853 osoba iz neaktivnosti (14,3 posto).

HZZ-ovi podaci pokazuju da je iz evidencije nezaposlenih izašlo 10.308 osoba, što je 2,6 posto manje nego u srpnju prošle. godine. Od toga je zaposleno 6.025 osoba, i to 5.316 osoba ili 88,2 posto na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 709 osoba ili 11,8 posto na temelju drugih poslovnih aktivnosti.

Najviše se zapošljava u djelatnostima vezanim uz trgovinu i prerađivačku industriju

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnoga odnosa najčešće je u trgovini na veliko i malo – 884 osobe ili 16,6 posto. Slijedi prerađivačka industrija sa 779 osoba ili 14,7 posto te smještaj te priprema i usluživanje hrane sa 772 osobe ili 14,5 posto.

U srpnju je 4.283 osoba brisano iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga, npr. izlaska iz korpusa radne snage (umirovljenje, uključenje u redovito školovanje), nepridržavanja zakonskih odredbi (ne traže aktivno posao, neraspoloživi za rad), odjave s evidencije i dr.

Gledano po županijama, u zapošljavanju su predvodili Splitsko-dalmatinska županija (761 osoba ili 14,3 posto od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Osječko-baranjska županija (619 osoba ili 11,6 posto) te Grad Zagreb (599 osoba ili 11,3 posto).

U Splitsko-dalmatinskoj županiji također je i najviše registriranih nezaposlenih osoba – 9.258 (ili 14,9 posto od ukupnoga broja u Hrvatskoj. Po broju registriranih nezaposlenih osoba potom slijede Grad Zagrebu (8.687 ili 14 posto) i Osječko-baranjska županija (8.006 ili 12,9 posto), a najmanje ih je bilo u Ličko-senjskoj županiji (664 ili 1,1 posto).

U srpnju ove godine 18.414 osoba ili 29,7 posto od ukupnoga broja nezaposlenih koristile su novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade povećao se u usporedbi s istim mjesecom 2025. godine za 0,7 posto ili 121 osobu.

U srpnju ove godine preko usluga Zavoda oglašeno je 9.897 radnih mjesta, kroz koje su iskazane potrebe za 18.311 radnika. Broj traženih radnika smanjio se za 5,4 posto u odnosu na isti mjesec lani, pokazuju podaci HZZ-a.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se