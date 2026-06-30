U Hrvatskoj rekordan broj osiguranika u HZMO-u, više od 1,8 milijuna

Po najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), u Hrvatskoj je evidentiran 1.800.461 osiguranik, najviše u posljednjih 35 godina, odnosno od osamostaljenja Republike Hrvatske 1991. godine, izvijestili su iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Istodobno, dodaju u priopćenju, u evidenciji nezaposlenih danas je 59 tisuća osoba, a stopa nezaposlenosti u travnju ove godine iznosila je svega 3,8 posto. U odnosu na 2016. godinu, broj mirovinskih osiguranika povećan je za više od 300 tisuća, dok je broj nezaposlenih smanjen za gotovo 200 tisuća.

“Više od 1,8 milijuna osiguranih građana najbolji je pokazatelj da odgovorne politike Vlade Republike Hrvatske donose konkretne rezultate i stvaraju sigurniju budućnost za hrvatske građane. Kontinuirani gospodarski rast, koji traje već 21 tromjesečje zaredom, omogućio je rekordnu zaposlenost, snažno povećanje plaća i jednu od najnižih stopa nezaposlenosti u modernoj hrvatskoj povijesti”, istaknuli iz Ministarstva.

Istovremeno, dodaju, prosječna neto plaća u ožujku ove godine dosegnula je 1.555 eura, što predstavlja nominalni rast od 108 posto u odnosu na listopad 2016., odnosno realni rast od gotovo 50 posto.

Kako navode, takvi rezultati posljedica su odgovorne ekonomske politike, očuvanja fiskalne stabilnosti, snažnih ulaganja u gospodarstvo, investicije, obrazovanje i razvoj ljudskih potencijala. Pritom cilj Ministarstva i Vlade ostaje isti – osigurati da svatko tko želi raditi ima priliku pronaći kvalitetno zaposlenje i ostvariti dostojanstven život od svoga rada, dodaju.

Mjere aktivne politike zapošljavanja koristilo više od 364 tisuće građana

“Posebnu pozornost nastavljamo posvećivati onima kojima je podrška najpotrebnija. Mjere aktivne politike zapošljavanja usmjerene su prema mladima, dugotrajno nezaposlenima, osobama s invaliditetom te osobama bez završene srednje škole”, naveli su.

Od 2016. godine u te je mjere, istaknuli su, uključeno više od 364 tisuće građana, uz ulaganja veća od 1,5 milijardi eura. Samo tijekom prošle godine u mjere je uključeno više od 50 tisuća osoba, za što je izdvojeno 180 milijuna eura.

Mjera potpore za samozapošljavanje je omogućila tisućama građana da pokrenu vlastiti posao. Potpore do 20 tisuća eura među najizdašnijima su u Europskoj uniji, a njihovu uspješnost potvrđuje činjenica da čak 89 posto poslovnih subjekata osnovanih uz ovu potporu i danas uspješno posluje te zapošljava 60 tisuća ljudi, konstatirali su u priopćenju.

Kako bi se građanima omogućila prilagodba potrebama modernog tržišta rada, Ministarstvo je uvelo i sustav vaučera za obrazovanje odraslih. Do danas je dodijeljeno gotovo 67 tisuća vaučera, uz ulaganja od 58,6 milijuna eura, čime stvaramo preduvjete za stjecanje novih znanja, veću konkurentnost radnika i dugoročan gospodarski razvoj, naveli su u priopćenju.