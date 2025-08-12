U Hrvatskoj više od 183 tisuće aktivnih poslovnih subjekata, najviše u trgovini

U Hrvatskoj je na kraju lipnja bilo 254.132 registrirana poslovna subjekta, od čega 72,1 posto ili 183.148 aktivnih, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Od ukupnog broja registriranih poslovnih subjekata, najviše je trgovačkih društava, 174.810. Pritom je njih 83,9 posto ili 146.720 aktivnih. Ustanova, tijela, udruga i organizacija bilo je 77.230, od toga aktivnih 35.786 ili 46,3 posto, dok je zadruga bilo 2.092, a aktivno 642.

Krajem lipnja u Hrvatskoj je poslovalo i 111.322 subjekata u obrtu i slobodnim zanimanjima, podaci su DZS-a.

Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od polovice registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četiri područja djelatnosti – trgovini na veliko i na malo, s udjelom registriranih od 11,3 posto i aktivnih od 12,7 posto; prerađivačkoj industriji, s udjelom registriranih od sedam posto i aktivnih od 8,5 posto; stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima, s udjelom registriranih od 10,6 posto i aktivnih od 12,9 posto te ostalim uslužnim djelatnostima, s udjelom registriranih od 21,1 posto i aktivnih od 14,4 posto.

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik – njime je obuhvaćeno 79,6 posto subjekata, odnosno njih 145.811.

U državnom je vlasništvu 0,8 posto subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,3 posto, u zadružnom vlasništvu 0,4 posto, a za 18,9 posto pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

Kod aktivnih pravnih osoba najviše je tvrtki, 95.006 ili 51,9 posto, koje imaju između jednog i devet zaposlenika, dok je 68.898 subjekata ili njih 37,6 posto bez zaposlenih. Nadalje, 14.842 pravnih osoba ima između 10 i 49 zaposlenih, 3.764 ima od 50 do 249 zaposlenih, 357 subjekata od 250 do 499 zaposlenih, te 281 njih 500 i više zaposlenih.

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 73,6 posto, a udio aktivnih 74,6 posto. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću drugi je oblik prema brojnosti, s 25,3 posto registriranih i 24,4 posto aktivnih.

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu.