U Luci Osijek iduće godine terminal za rasute terete vrijedan 34 milijuna eura

Pri završetku je izgradnja terminala za rasute terete u osječkoj luci, vrijednog više od 34 milijuna eura, koji bi s radom trebao započeti iduće godine, a što je jedan od preduvjeta budućeg gospodarskog razvoja toga područja, istaknuto je u ponedjeljak tijekom obilaska radova u luci.

Ravnateljica osječke Lučke uprave Iva Horvat izvijestila je tom prigodom kako će novi terminal imati 240 metara okomite obale, a Luka Osijek će dobiti dva nova veza za teretne brodove i svu prateću infrastrukturu.

U sklopu projekta gradi se usipni koš, nabavljaju se pretovarne trake i liftove za rasute terete, a izgradit će se otvorena skladišta, nova trafostanica i željeznički kolosijeci, nove kranske staze, odnosno kompletna ifnrastruktura, pojašnjavaju u osječkoj Lučkoj upravi.

“Luka Osijek će dobiti novu i modernu infrastrukturu, koja će biti spremna prihvatiti velike količine rasutih tereta. Očekivani pretovarni kapacitet terminala bit će 250 do 350 tona na sat”, kazala je Horvat. Podsjetila je da se projekt izgradnje terminala za rasute terete u osječkoj luci, ukupno vrijedan 34 milijuna eura, financira s 85 posto iznosa iz EU kohezijskog fonda, a ostatak iz državnog proračuna.

Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak istaknula je kako se dugoočekivani projekt izgradnje terminala za rasute bliži završetku. Ističe kako bi, prema informacijama izvođača i Uprave, svi radovi trebali biti završeni do kraja ove godine, a od iduće godine očekuje se početak rada novoga.

“Dugo smo vremena zagovarali da se ta invesiticija realizira u Osijeku, kako bi se otvorila mogućnost za intermodalni prijevoz roba, što je jedan od preduvjeta gospodarskog razvoja ovoga područja”, kazala je Tramišak. Izvijestila je kako se nastavlja se i s pripremom projekta obnove južne obale osječke Luke, a obnavlja se i nekolko pristaništa, što će promijeniti sliku luke i generirati neke nove gospodarske aktivnosti na ovome području.