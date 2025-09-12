U obnovu zagrebačkog Glavnog kolodvora uložit će se oko 70 milijuna eura

HŽ Infrastruktura potpisala je s tvrtkama Interkonzalting i PlanAxis ugovor za izradu tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade zagrebačkog Glavnog kolodvora, vrijedan 330 tisuća eura bez PDV-a, dok bi kompletna obnova te zgrade trebala završiti 2030. i stajati oko 70 milijuna eura.

Ugovor su potpisali predsjednik HŽ Infrastrukture Ivan Kršić i predstavnici zajednice ponuditelja – direktor Interkonzaltinga Hari Vladović-Relja i Kristina Vujica iz tvrtke PlanAxis.

Zgrada željezničkoga kolodvora, istaknuto je prilikom potpisivanja ugovora, stara je 133 godine, zaštićeno je kulturno dobro i simbol grada Zagreba. Kroz taj kolodvor dnevno prođe i do 30 tisuća ljudi.

Projekt će obuhvatiti njezinu konstrukcijsku i energetsku obnovu, čime će se povećati potresna otpornost zgrade, očuvati njezin izvorni oblik te ugraditi suvremena rješenja poput solarnih panela.

Vrijednost ugovora za izradu dokumentacije iznosi 330 tisuća eura, financiranih iz kredita Europske investicijske banke (EIB), koji je osigurala Vlada. Rok za izradu tehničke dokumentacije je 24 mjeseca.

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek rekao je da se u ovom trenutku diljem države gradi ili rekonstruira gotovo 500 kilometara pruga, te da je u tijeku veliki investicijski ciklus vrijedan 1,5 milijardi eura u gradnji infrastrukture. Istovremeno se, kazao je, nabavljaju novi vlakovi te je nedavno potpisan jedan veliki ugovor.

“Glavni kolodvor ovdje u Zagrebu simbol je hrvatske željeznice i simbol grada Zagreba, jedan od njegovih najljepših kulturnih spomenika”, naglasio je Tušek, dodavši kako je taj kolodvor, pogotovo nakon potresa, dugo godina zahtijevao obnovu.

Radovi na obnovi trebali bi početi 2027. godine

Cijeli projekt obnove trebao bi biti gotov do 2030. godine, sve će skupa stajati oko 70 milijuna eura, a Zagreb će tada dobiti, ustvrdio je državni tajnik, novu turističku atrakciju.

Predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Ivan Kršić je rekao da se još uvijek ne zna koji će biti izvor financiranja za obnovu kolodvora. Radovi na obnovi trebali bi, inače, početi 2027. godine.

Naglasio je kako je njegova tvrtka prije desetak godina započela veliki investicijski ciklus u željezničku infrastrukturu, s tim da se prvo ulagalo u glavne koridore preko kojih prolazi oko 75 posto glavnog željezničkog prometa. Ti se pravci, istaknuo je, financiraju putem EU fondova. Drugi prioritet su im lokalne i regionalne pruge u što se krenulo prije dvije godine.

“Paralelno s tim smo krenuli i u obnovu kolodvorskih zgrada po cijeloj Hrvatskoj, završili smo jednu u Osijeku, završavamo u Rijeci, a kroz velike investicijske projekte na glavnim koridorima, koji su financirani iz EU sredstava, radimo i manje kolodvorske zgrade i stajališta uzduž tih dionica”, izjavio je Kršić.

Direktor Interkonzaltinga istaknuo je kako je njihov zadatak uskladiti zahtjeve konzervatorske zaštite s modernim rješenjima konstrukcijske i energetske obnove, sigurnosnih sustava i pristupačnosti, osobito osobama smanjene pokretljivosti. Vjeruje da će kvalitetnu dokumentaciju izraditi u predviđenom roku.