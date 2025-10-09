U osam mjeseci RH povećala izvoz za 4,6 posto, a uvoz za 2,9 posto

Vrijednost hrvatskog robnog izvoza dosegnula je u prvih osam mjeseci ove godine 16,2 milijarde eura, što je 4,6 posto više nego u istom lanjskom razdoblju, dok je uvoz porastao za 2,9 posto, na 29,3 milijarde eura, prvi su podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u četvrtak.

Pritom je vanjskotrgovinski deficit iznosio 13,1 milijardu eura, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 55,4 posto.

Prema podacima DZS-a, u članice EU-a u prvih osam mjeseci ove godine izvezeno je robe u vrijednosti 10,7 milijardi eura, što je 4,9 posto više u odnosu na isto razdoblje lani, dok je izvoz u nečlanice EU-a porastao za 4,1 posto, na 5,5 milijardi eura.

Uvoz iz članica EU-a porastao je u prvih osam mjeseci ove godine za 0,1 posto na godišnjoj razini, na 22,6 milijardi eura, dok je uvoz iz nečlanica iznosio gotovo 6,8 milijardi eura, uz rast od 13,7 posto.

DZS je objavio i privremene podatke o robnoj razmjeni za prvih sedam mjeseci ove godine.

Ukupan izvoz iznosio je 14,5 milijardi eura, što je 4,2 posto više nego u istom razdoblju lani, dok je uvoz porastao za 3,6 posto, na 26,3 milijarde eura.

Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 11,8 milijardi eura, a pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do srpnja ove godine bila je 55,3 posto.

Kada je riječ o glavnim vanjskotrgovinskim partnerima, u prvih sedam ovogodišnjih mjeseci hrvatski izvoz u Njemačku skočio je za 11,3 posto, na 1,9 milijardi eura. Istovremeno, hrvatski uvoz iz tog najvećeg europskog gospodarstva porastao je za 4,6 posto, na 3,8 milijardi eura.

Vrijednost hrvatskog uvoza iz Italije je u sedam mjeseci 2025. pala za 12 posto u odnosu na prvih sedam mjeseci prošle godine, na 3,2 milijarde eura, dok je istovremeno vrijednost hrvatskog izvoza u Italiju skočila za šest posto, na 1,71 milijardu eura.

Nadalje, za 13,3 posto skočila je vrijednost izvoza iz Hrvatske u Sloveniju, na 1,73 milijarde eura, dok je hrvatski uvoz iz te zemlje porastao za 4,6 posto, na 3,1 milijardu eura.

