U pet godina 62 posto više građevinskih obrta u Hrvatskoj

Broj građevinskih obrta u Hrvatskoj u godinu dana porastao je za 10,1 posto, a u pet godina za 62 posto, izvijestili su u srijedu iz Hrvatske obrtničke komore (HOK), dodavši da to pokazuje da je građevinarstvo jedan od najbrže rastućih sektora hrvatskog obrtništva.

Prema podacima Obrtnog registra Ministarstva gospodarstva, u veljači ove godine u Hrvatskoj je bilo 16.985 obrta u djelatnosti građevinarstva, što je 1.563 obrta više nego godinu ranije, odnosno 10,1 posto više u odnosu na veljaču prošle godine. U usporedbi s veljačom 2021. godine, broj građevinskih obrta povećan je za 6.522 obrta, odnosno čak 62,3 posto, naveli su iz HOK-a.

Najveći udio svih djelatnosti u građevinarstvu čine specijalizirane građevinske djelatnosti, čak 92,7 posto, a u posljednjih godinu dana bilježe rast od 11,2 posto, dok je u posljednjih pet godina njihov broj porastao za 71,5 posto.

Najveći broj obrta registriran je za djelatnosti uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju te za ostale završne građevinske radove.

Prema regionalnoj raspodjeli, najveći broj građevinskih obrta u veljači ove godine bilježi Splitsko-dalmatinska županija, a slijede Istarska županija, Grad Zagreb i Primorsko-goranska županija.

Iz HOK-a napominju kako raste i broj zaposlenih u tom sektoru, pa je tako prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u veljači ove godine u građevinskim obrtima bilo zaposleno ukupno 29.266 osoba, uključujući obrtnike i radnike zaposlene kod obrtnika. To je 1.316 osoba više nego godinu ranije, odnosno rast od 4,7 posto, dok je u usporedbi s 2021. broj zaposlenih povećan za 7.322 osobe, odnosno 33,4 posto.

Susret graditelja HOK-a

“Podaci jasno pokazuju da je građevinarstvo jedan od najbrže rastućih sektora hrvatskog obrtništva. Istodobno, rast broja obrta i zaposlenih donosi i nove izazove, od nedostatka kvalificirane radne snage do potrebe za stalnim unapređenjem sigurnosti na gradilištima”, kazao je potpredsjednik HOK-a Antun Trojnar, koji je najavio da će se 5. Susret graditelja HOK-a koji će se održati 28. ožujka u Bjelovaru.

Susret će okupiti obrtnike, stručnjake i predstavnike institucije na jednom mjestu kako bi otvoreno razgovarali o problemima iz prakse i zajedno tražili rješenja koja će omogućiti daljnji razvoj struke i kvalitetnije uvjete rada, rekao je Trojnar.

Uz niz stručnih predavanja usmjerenih na praktična znanja važna za svakodnevni rad izvođača, na Susretu će se govoriti o provedbi energetske obnove, s posebnim naglaskom na iskustva izvođača radova u provedbi projekata. Među najčešće isticanim izazovima nalaze se nedostatak kvalificirane radne snage, složenost organizacije radova na postojećim zgradama, rokovi izvođenja te usklađivanje projektne dokumentacije s realnim uvjetima na gradilištu.

Druga važna tema Susreta je zaštita na radu u graditeljstvu, koja ostaje jedno od ključnih pitanja u sektoru zbog specifičnosti gradilišta – istodobnog sudjelovanja više izvođača, promjenjivih uvjeta rada te povećanih rizika povezanih s radom na visini, strojevima i iskopima, ističu iz HOK-a. Poseban naglasak bit će stavljen na preventivni pristup sigurnosti, odnosno planiranje i koordinaciju mjera zaštite još u fazi pripreme radova, budući da se upravo u organizaciji i upravljanju gradilištem često ključ smanjenja rizika i sprječavanja nesreća na radu.