U pripremi natječaj za Centar za gospodarenje otpadom – Šagulje vrijedan 73 milijuna eura

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Bojan Bajgorić Šantić 29. lip 2026. 10:11
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RCGO Šagulje; Vizualizacija: RCGO Šagulje, prilagodba: Forbes Hrvatska

29. lip 2026. 10:11

Priprema se natječaj za Centar za gospodarenje otpadom u Novoj Gradišci vrijedan 73 milijuna eura plus PDV koji će pokrivati tri županije. To je jedan od ukupno 11 takvih centara u Hrvatskoj koji su izgrađeni, grade ili su u fazi pripreme natječaja.

Tvrtka Regionalni centar za gospodarenje otpadom – Šagulje najavila je Prethodnim savjetovanjima u Narodnim novinama natječaj za istoimeni centar u Novoj Gradišci. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 73,48 milijuna eura plus PDV. Izgradnja je sufinancirana fondovima EU.

Većinski vlasnik navedene tvrtke je Brodsko-posavska županija, uz suvlasništva Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije. Nakon izgradnje RCGO Šagulje, završit će se postupak uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u ovom dijelu Hrvatske.

Što će se sve graditi?

Prema podacima s web stranica Fonda za zaštitu okoliša, u Hrvatskoj je planirana izgradnja 11 centara za gospodarenje otpadom. Četiri su izgrađena i funkcionalna: Marišćina blizu Rijeke, Kaštijun kod Pule, Bikarac kod Šibenika i Biljane Donje kod Zadra. Četiri su u izgradnji: Babina Gora kod Karlovca, Lećevica kod Splita, Lučino Razdolje na krajnjem jugu Hrvatske i Piškornica blizu Koprivnice. Tri u fazi raspisivanja natječaja (Orlovnjak kod Osijeka, Šagulje kod Nove Gradiške i Zagreb).

RCGO Šagulje predviđen je za potrebe prihvata i obrade miješanog, glomaznog, građevinskog i ostalog
komunalnog otpada, odvojeno sakupljenog reciklabilnog otpada (suhih reciklata: papir i karton,
plastika, metal i višeslojna i miješana ambalaža), uključujući i odvojeno sakupljeni biootpad iz
kućanstava i s javnih površina.

U sklopu centra nalazit će se ulazno-izlazna zona, upravna zgrada, transportni centar, natkriveno skladište, postrojenje za oporabu i recikliranje, prostor za obradu voda i odlagališnog plina i trafostanica, odlagalište za neopasni otpad, odlagalište za inertni otpad, prostor za recikliranje i obradu građevnog i inertnog otpada, natkriveno skladište II, multifunkcionalni natkriveni prostor, još jedna trafostanica, infrastruktura, zelene površine i prometnice.

Glavni kriterij za izbor izvoditelja radova je cijena s utjecajem od 80 posto. Preostali kriteriji su jamstveni rok (10%) i iskustva stručnjaka (10%). Tvrtka ili zajednica ponuditelja zainteresirana za posao u prethodne tri godine mora imati najmanje 73,48 milijuna eura prometa. Mora imati i barem jednu referencu iste ili slične izgradnji postrojenja za mehaničku obradu miješanog komunalnog otpada ili odvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada, minimalnog ukupnog ulaznog kapaciteta cjelokupnog (jednog) postrojenja od 40.000 tona godišnje.

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