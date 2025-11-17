U pripremi natječaj za drugu i treću fazu sjeverne obilaznice Čakovca

U pripremi je natječaj za izgradnju nešto više od četiri kilometra čakovečke obilaznice vrijedan 15 milijuna eura plus PDV. Dvotračna cesta projektne brzine 80 kilometara na sat rasteretit će promet u Čakovcu i bolje povezati okolna mjesta.

Hrvatske ceste najavile su u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za drugu i treću fazu izgradnje sjeverne obilaznice Čakovca. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 15 milijuna eura plus PDV.

Riječ je o dvotračnoj obilaznici projektne brzine 80 kilometara na sat, čiji je cilj izmjestiti tranzitni promet iz grada. Njezinom izgradnjom povećat će se sigurnost prometa i učiniti ga protočnijim. Izgradnja ovog dijela obilaznice će doprinijeti i bržem povezivanju mjesta poput Štefanca i Šenkovca.

Druga i treća faza projekta nadovezuju se na već izgrađenih 1,64 kilometra ceste. Obuhvaćaju više od četiri kilometra nove državne ceste što uključuje i dva velika nadvožnjaka. Početna i završna točka novog dijela ceste označene su na gornjoj karti zelenom bojom.

Kriteriji za izbor izvoditelja su cijena s 80 posto utjecaja i jamstveni rok za otklanjanje nedostataka s 20 posto utjecaja. Jednom kad natječaj bude završen, predviđeno trajanje izgradnje iznosi 18 mjeseci.