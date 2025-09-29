U prošloj godini porasla proizvodnja goveda, svinja, peradi i jaja

U Hrvatskoj je lani porasla proizvodnja goveda, svinja, peradi, jaja, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) o stočnoj proizvodnji u 2024. u usporedbi s 2023. godinom.

Prema tim podacima, prirast goveda lani je prema godini prije povećan za 10,6 posto, na 82.858 tona. U istom razdoblju broj ukupno oteljene teladi manji je za pet tisuća grla ili za 4,5 posto.

Ukupan izvoz goveda u 2024. je porastao za 33 posto, na 121 tisuću grla, a ukupan uvoz za 17,1 posto, na 199 tisuća grla.

Proizvodnja kravljeg mlijeka lani je iznosila 454,3 milijuna litara i ostala je na približno istoj razini kao u 2023. godini.

Prirast svinja lani je porastao za 13,3 posto, na 169.125 tona.

Broj oprašenih odojaka u 2024. u odnosu na prethodnu godinu povećan je za oko 75 tisuća grla ili za 5,4 posto.

U vanjskotrgovinskoj razmjeni u 2024. je ostvaren manji izvoz svinja svih kategorija nego u prethodnoj godini, za 10,3 posto, na 286 tisuća grla, dok je njihov ukupan uvoz povećan za 20,6 posto, na 645 tisuća grla.

Prirast ovaca lani se prema godini prije povećao za 26,8 posto, na 10.307 tona, dok je broj ukupno ojanjene janjadi veći za 0,5 posto.

Proizvodnja ovčjeg mlijeka je pala za 1,2 posto, na 4,4 milijuna litara.

Proizvodnja koza je lani porasla za 20,1 posto, na 722 tone, dok je broj ojarenih jarića manji za 6,7 posto. Proizvodnja kozjeg mlijeka je pala za 7,7 posto, na 5,2 milijuna litara.

Rast proizvodnje jaja

Podaci DZS-a pokazuju da je proizvodnja kokošjih jaja u 2024. prema godini ranije porasla za 3,6 posto, na gotovo 666 milijuna komada, a proizvodnja jaja ostale peradi je povećana za 0,5 posto, na 642 tisuće komada.

U proizvodnji peradi u 2024. u odnosu na 2023. broj izvaljenih pilića povećao se za 4,7 posto, a prirast peradi za 2,2 posto.

Ukupan uvoz peradi u 2024. u odnosu na 2023. veći je za 3,7 posto, na 10,9 milijuna grla, a izvoz peradi za 1,6 posto, na 9,2 milijuna grla.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se