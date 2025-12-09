U prvih deset mjeseci RH povećala izvoz za 5,9 posto, a uvoz za 3,8 posto

Vrijednost hrvatskog robnog izvoza dosegnula je u prvih deset mjeseci ove godine 21 milijardu eura, što je 5,9 posto više nego u istom lanjskom razdoblju, dok je uvoz porastao za 3,8 posto, na 37,3 milijarde eura, prvi su podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u utorak.

Pritom je vanjskotrgovinski deficit iznosio 16,3 milijarde eura, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 56,2 posto.

Prema podacima DZS-a, u članice EU-a u prvih deset mjeseci ove godine izvezeno je robe u vrijednosti 13,9 milijardi eura, što je 6,7 posto više u odnosu na isto razdoblje lani, dok je izvoz u nečlanice EU-a porastao za 4,4 posto, na sedam milijardi eura.

Uvoz iz članica EU-a, pak, porastao je u prvih deset mjeseci ove godine za 1,6 posto na godišnjoj razini, na 28,7 milijardi eura, dok je uvoz iz nečlanica iznosio 8,5 milijardi eura, uz rast od 11,9 posto.

DZS je objavio i privremene podatke o robnoj razmjeni za prvih devet mjeseci ove godine.

Ukupan izvoz iznosio je 18,5 milijardi eura, što je 5,7 posto više nego u istom razdoblju lani, dok je uvoz porastao za 4,1 posto, na 33,4 milijardi eura. Time su blago revidirani prvi podaci za rujan objavljeni 7. studenoga, po kojima je vrijednost hrvatskog robnog izvoza u prvih devet mjeseci iznosila 18,5 milijardi eura ili 5,5 posto više, a uvoz 33,6 milijardi eura ili 4,6 posto više na godišnjoj razini.

Prema najnovijim podacima, vanjskotrgovinski deficit je od siječnja do rujna 2025. iznosio 14,9 milijardi eura, a pokrivenost uvoza izvozom bila je 55,4 posto.

Kada je riječ o glavnim vanjskotrgovinskim partnerima, u prvih devet ovogodišnjih mjeseci hrvatski izvoz u Njemačku skočio je za 12,6 posto, na 2,4 milijarde eura. Istovremeno, hrvatski uvoz iz tog najvećeg europskog gospodarstva porastao je za 5,8 posto, na 4,9 milijardi eura.

Vrijednost hrvatskog izvoza u Sloveniju je u devet mjeseci 2025. porasla za 13,2 posto u odnosu na prvih devet mjeseci prošle godine, na 2,19 milijardi eura, dok je istovremeno vrijednost hrvatskog uvoza iz Slovenije porasla za 4,1 posto, na 3,96 milijardi eura.

Nadalje, za 7,3 posto skočila je vrijednost izvoza iz Hrvatske u Italiju, na 2,14 milijardi eura, dok je hrvatski uvoz iz te zemlje pao za 10,5 posto, na 3,97 milijardi eura.

