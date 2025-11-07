U prvih devet mjeseci RH povećala izvoz za 5,5 posto, a uvoz za 4,6 posto

Vrijednost hrvatskog robnog izvoza dosegnula je u prvih devet mjeseci ove godine 18,5 milijardi eura, što je 5,5 posto više nego u istom lanjskom razdoblju, dok je uvoz porastao za 4,6 posto, na 33,6 milijardi eura, prvi su podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Pritom je vanjskotrgovinski deficit iznosio 15,1 milijardu eura, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 55 posto.

Prema podacima DZS-a, u članice EU-a u prvih devet mjeseci ove godine izvezeno je robe u vrijednosti 12,3 milijarde eura, što je 6,2 posto više u odnosu na isto razdoblje lani, dok je izvoz u nečlanice EU-a porastao za 4,1 posto, na 6,2 milijarde eura.

Uvoz iz članica EU-a, pak, porastao je u prvih devet mjeseci ove godine za 2,6 posto na godišnjoj razini, na 26 milijardi eura, dok je uvoz iz nečlanica iznosio 7,6 milijardi eura, uz rast od 12,2 posto.

Uvoz iz Njemačke u osam mjeseci porastao za 18,2 posto

DZS je objavio i privremene podatke o robnoj razmjeni za prvih osam mjeseci ove godine.

Ukupan izvoz iznosio je 16,3 milijarde eura, što je 4,8 posto više nego u istom razdoblju lani, dok je uvoz porastao za 5,1 posto, na 30 milijardi eura. Time su revidirani prvi podaci za kolovoz objavljeni 9. listopada, po kojima je vrijednost hrvatskog robnog izvoza u prvih osam mjeseci iznosila 16,2 milijarde eura ili 4,6 posto više, a uvoz 29,3 milijarde eura ili 2,9 posto više na godišnjoj razini.

Prema najnovijim podacima, vanjskotrgovinski deficit je od siječnja do kolovoza 2025. iznosio 13,7 milijardi eura, a pokrivenost uvoza izvozom bila je 54,3 posto.

Kada je riječ o glavnim vanjskotrgovinskim partnerima, u prvih osam ovogodišnjih mjeseci hrvatski izvoz u Njemačku skočio je za 11,3 posto, na 2,1 milijardu eura. Istovremeno, hrvatski uvoz iz tog najvećeg europskog gospodarstva porastao je za 18,2 posto, na 4,8 milijardi eura.

Vrijednost hrvatskog izvoza u Sloveniju je u osam mjeseci 2025. porasla za 13 posto u odnosu na prvih osam mjeseci prošle godine, na 1,94 milijarde eura, dok je istovremeno vrijednost hrvatskog uvoza iz Slovenije porasla za 2,9 posto, na 3,5 milijardi eura.

Nadalje, za 7,3 posto skočila je vrijednost izvoza iz Hrvatske u Italiju, na 1,88 milijardi eura, dok je hrvatski uvoz iz te zemlje pao za 12 posto, na 3,52 milijarde eura.

