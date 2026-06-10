U prvom tromjesečju 1,7 milijuna zaposlenih 

Procjenjuje se da je u prvom tromjesečju ove godine u Hrvatskoj bilo milijun 706 tisuća zaposlenih osoba, što je porast za 19 tisuća, odnosno za 1,2 posto u odnosu na prvo tromjesečje prošle godine, pokazuju podaci iz ankete o radnoj snazi Državnoga zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u srijedu.

U istome promatranom razdoblju broj nezaposlenih osoba u Hrvatskoj iznosio je 99 tisuća, što je porast za jednu tisuću, odnosno za 1,2 posto u odnosu na prvo tromjesečje 2025. godine.

U prvom tromjesečju 2026. stopa zaposlenosti za osobe u dobi od 15 do 64 godine iznosila je 68,7 posto što je porast za 0,4 postotna boda u odnosu na prvo lanjsko tromjesečje.

Stopa anketne nezaposlenosti za osobe u dobi od 15 do 64 godine iznosila je 5,6 posto što je jednako kao u istome prošlogodišnjem razdoblju.

Usporedba podataka o nezaposlenima dobivenih anketom o radnoj snazi s podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a) i drugih statističkih praćenja temeljenih na administrativnim izvorima pokazuje da je u prvom tromjesečju ove godine stopa nezaposlenosti prema podacima administrativnih evidencija (4,6 posto) bila manja od stope anketne nezaposlenosti (5,5 posto).

U tom razdoblju prosječan broj nezaposlenih prema anketi o radnoj snazi bio je veći za 17 tisuća osoba od podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Budući da su se anketirane osobe izjašnjavale o prijavljenosti službi za zapošljavanje, usporedba podataka pokazuje da je od ukupno 99 tisuća nezaposlenih prema anketi o radnoj snazi, njih 71 tisuću ili 71,5 posto bilo prijavljeno službi za zapošljavanje, dok 28,5 posto anketno nezaposlenih nije bilo zainteresirano za prijavu toj službi.

Istodobno, od ukupno 83 tisuće registriranih u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, njih 11 tisuća ili 13,9 posto nije zadovoljilo međunarodne kriterije nezaposlenosti.

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