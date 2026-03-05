U Severinu otvorena nova tvornica Prima namještaja vrijedna 20 milijuna eura

Nova tvornica Prima namještaja otvorena je u četvrtak u Severinu kod Bjelovara, a riječ je o investiciji vrijednoj 20 milijuna eura koju iz tvrtke opisuju kao ekološki i tehnološki najnapredniju tvornicu namještaja u Hrvatskoj.

Tvornica pločastog namještaja smještena je u Poslovnoj zoni 4 u Severinu, prostire se na 15.600 četvornih metara, na parceli od 44.000 četvornih metara, a njezina izgradnja je trajala dvije godine. Od ukupne investicije, 4,7 milijuna eura sufinancirano je sredstvima EU fondova. Vlasnik i direktor Prima grupe Renato Radić opisao je otvorenje kao veliki dan za tvrtku.

“Nova tvornica nije jednokratna investicija, već dugoročna odluka kojom gradimo temelje za sljedeća desetljeća rasta. Omogućit će nam bržu, učinkovitiju i održiviju proizvodnju, uz potpunu kontrolu kvalitete”, rekao je Radić.

Zgrada tvornice ima energetski certifikat A++, a električna energija za proizvodnju dobiva se iz 4.267 fotonaponskih panela ukupne instalirane snage 2.176 kW. U jednoj radnoj smjeni tvornica može proizvesti tisuću kuhinjskih elemenata ili 400 kliznih ormara, a zapošljavat će 190 radnika, istaknuto je na otvaranju.

Na svečanom otvorenju sudjelovala je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković kao izaslanica predsjednika Vlade, koja je projekt opisala kao jedan od boljih primjera privatnog poduzetništva i gospodarskog razvoja te istaknula važnost zelene tranzicije.

Među uzvanicima bili su i bjelovarsko-bilogorski župan Marko Marušić, gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak sa zamjenikom Igorom Brajdićem te načelnik općine Severin Antonio Babec. Prima grupa ove godine obilježava 30 godina poslovanja, a u njenom sastavu je više od 2.000 zaposlenih.