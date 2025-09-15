U srpnju izdano 957 građevinskih dozvola, 3,6 posto više nego lani

U Hrvatskoj je u srpnju izdano 957 građevinskih dozvola što je za 3,6 posto više u odnosu na srpanj 2024. godine, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Prema vrstama građevina, 90 posto ili 861 dozvola izdana je za zgrade, a deset posto ili 96 dozvola za ostale građevine, kao što su ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, sportski tereni itd.

Na godišnjoj razini broj građevinskih dozvola za zgrade veći je za sedam posto, a za ostale građevine manji za 9,3 posto.

Dozvolama izdanima u srpnju predviđena je vrijednost radova od 677,2 milijuna eura, što je 6,1 posto više nego lanjskog srpnja.

Od toga se na zgrade odnosi 498 milijuna eura, a na ostale građevine 179 milijuna eura.

Prema vrstama radova, u srpnju je 81 posto ili 776 dozvola izdano za novogradnju, a 19 posto ili 181 dozvola za rekonstrukcije.

Izdanim građevinskim dozvolama u srpnju predviđena je gradnja 1.561 stana, što je 13,1 posto više nego u srpnju 2024. godine.

Prema podacima DZS-a, u prvih sedam mjeseci 2025. u Hrvatskoj je izdano 6.889 građevinskih dozvola, što je 0,1 posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Predviđena vrijednost radova iznosi 4,13 milijardi eura što je 0,2 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

Od toga nešto više od šest milijardi eura otpada na zgrade, a 812 milijuna eura na ostale građevine.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u prvih sedam mjeseci ove godine predviđena je gradnja 11.988 stanova, što je 0,2 posto više nego u istom razdoblju 2024. godine.