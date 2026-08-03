U tijeku natječaj za stupiće u Zagrebu vrijedan 2,39 milijuna eura

Ulice Zagreba prepune su stupića koje onemogućuju nepropisno parkiranje, a u sljedeće dvije godine planira ih se nabaviti još. U tijeku je natječaj za nabavu aluminijskih i plastičnih stupića procijenjene vrijednosti 2,39 milijuna eura plus PDV.

Grad Zagreb u lipnju je raspisao natječaj za nabavu stupića procijenjene vrijednosti 2,39 milijuna eura plus PDV. Riječ je o okvirnom sporazumu s više gospodarskih subjekata za period od dvije godine. Drugim riječima, sad će se izabrati do najviše pet sudionika natječaja s kojima će se sklapati pojedinačni ugovori.

Natječaj je podijeljen u dvije grupe. Ključna nabava odnosi se na metalne stupiće, a procijenjena vrijednost joj je 1,83 milijuna eura plus PDV. Nabavljaju se i elastični stupići, a njihova procijenjena vrijednost je 560.000 eura plus PDV.

Aluminijski i plastični

Metalni stupići moraju biti od slitine aluminija i moraju biti toplo cinčani ili bojani propisanim antikorozivnim premazom. Jezgra stupa treba biti od čeličnih cijevi. Svaki stupić na vidljivom mjestu mora imati grb Grada Zagreba. Uvjerljivo najveća količina planirana je za fiksne stupiće – 12.060 komada.

Osim fiksnih (metalnih) stupića, nabavljaju se i drugi metalni stupići: stupići s mehanizmom za vađenje (830), stupići za pješačku ogradu (800), spojne letve (1660), vatrogasni stupići (400) i stupići s varenim pracnama (700). Kako se radi o okvirnom sporazumu, količine u konačnici mogu varirati u odnosu na navedene brojeve. Kako se radi o različitim stupićima (i letvama) njihove vrijednosti su različite, no ako podijelimo ukupnu cijenu s 16.450 komada, dobiva se iznos procijenjene vrijednosti od 111 eura plus PDV po komadu.

Elastični stupići moraju biti od elastične vrste plastike (poliuretan), otporni na niske i visoke temperature, kiseline i soli. Trebaju biti grube teksture i s najmanje dva reda retroreflektirajućih traka najmanje druge klase. Moraju imati vidljiv grb Grada Zagreba, a montiraju se navojem na metalno sidrište.

Plan je nabaviti 3000 komada u sivoj i 300 u narančastoj boji (s uključenim dvokomponentnim ljepilom), a predmet nabave je i dodatnih 300 kilograma dvokomponentnog ljepila za aplikaciju kao i 200 komada sidrišta. Ako se zanemare ljepilo i sidrišta čija cijena ne bi trebala biti previsoka, procijenjena vrijednost po stupiću iznosi 170 eura plus PDV. Dakako, natječaj može rezultirati smanjenjem tih iznosa.

Trebaju li Zagrebu skupi stupići?

Iz komunikacije između zainteresiranih strana i naručitelja može se vidjeti da posao ne uključuje postavljanje stupova. Na molbu jednog od zainteresiranih za produženje roka, procedura je produžena za deset dana. Jedan od zainteresiranih požalio se kako se retroreflektirajuće folije III. klase ne koriste na plastičnim stupićima jer nisu dovoljno savitljive, no odgovoreno mu je kako su ih testirali te to nije problem.

Glavni kriterij za aluminijske i plastične stupiće je cijena koja donosi 90 bodova. Kod aluminijskih 10 bodova se dodjeljuje za dužinu usadne čelične cijevi, a kod plastičnih za klasifikaciju retroreflektirajuće folije.

Još od vremena prethodnog gradonačelnika Milana Bandića stupići su kod dijela Zagrepčana izazvali kritike zbog visoke nabavne cijene. Plastični stupići kakve postavljaju trgovački centri i druge privatne tvrtke vizualno su manje atraktivni, no puno jeftiniji od onih koje postavlja grad. Osim toga, kritizirale su se neke od lokacija na koje su se postavljale zbog čega su automobili povremeno nalijetali na njih, kao i velika količina.