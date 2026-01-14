U Zagrebu u siječnju okupljaju se stručnjaci za modularnu i montažnu gradnju i nude nova rješenja

Montažna i modularna gradnja bilježi snažan rast interesa u Hrvatskoj i regiji, potaknuta potrebom za bržim, predvidljivijim i troškovno učinkovitijim modelima gradnje.

U svijetu u kojem je vrijeme dragocjeno, takav način gradnje postaje logičan izbor, ističe Katarina Antešić, odvjetnica koja je prva u Europi okupila industriju montažnih i modularnih sustava gradnje i pokazala njihovu snagu.

Ističe kako popularnost modularne i montažne gradnje raste jer se većina posla odvija u tvornici, u kontroliranim uvjetima, bez ovisnosti o vremenu. Dijelovi kuća izrađuju se precizno, a na terenu se brzo montiraju, često u dan ili dva, čime se izbjegavaju buka, prašina i kašnjenja, a ključ u ruke dobiva se brže nego ikad.

Kako bi se ovaj koncept približio svima, pokrenut je Modular Homes Expo, koji je dosad privukao više od 70 tisuća posjetitelja. Sada idu korak dalje i najavljuju Zagreb Meet 2026, koji će se održati 20. i 21. siječnja u Hotelu Westin Zagreb. Katarina ističe kako Zagreb Meet okuplja najbolje u industriji koji trebaju biti prvi izbor svakog razumnog kupca: “Okupljamo vodeće certificirane proizvođače i zajednički nudimo rješenja koja podižu standarde u industriji.“

Više od 20 najuglednijih proizvođača i certificiranih tvrtki iz regije i svijeta dolaze na Zagreb Meet, a među njima Domprojekt, Marles, Domusplus, Žiher Hiše, Krivaja Homes, Chasma Steco Group, Studio Domus, Partas, Domtera, Montažne kuće DLB, Promo, Euromodul, Žiher Hiše, Modul tehnika, Radman Homes, Zerra, Drvo Pro Forest, Aluforma Moduleform, a predstaviti će se i Armat, Blok A3 i Inspira Project.

Zagreb Meet 2026 bit će središnje mjesto susreta stručnjaka, proizvođača i svih zainteresiranih za modularnu i montažnu gradnju. Događaj nudi jasne i konkretne odgovore, a posjetitelji mogu izravno čuti iskustva proizvođača s više od 100 godina tradicije i onih koji godišnje realiziraju više od 200 kuća i zgrada.

Sastanci sa stručnjacima iz cijele regije

Kako nam govori organizatorica Katarina, na Zagreb Meet dolaze proizvođači iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, BiH, ali i Turske i Kine, koji će predstaviti vlastita rješenja i nove tehnologije. Događaj je koncipiran kao sajam bez izložbenih kuća, a dodana vrijednost je Business lounge zona za stručne panele, networking i 1 na 1 sastanke sa stručnjacima:

“Nema više upitnika iznad glave, upravo sudjelovanjem na Zagreb Meetu iz prve ruke možete saznati sve informacije koje vas zanimaju vezano za montažnu i modularnu gradnju, budući da je osmišljen kao platforma na kojoj posjetitelji mogu jednostavno dobiti konkretne odgovore na sva pitanja iz prve ruke, direktno od proizvođača.”

Uz izlagački dio, organizirani su i stručni paneli na kojima će se govoriti o aktualnostima iz domene montažne gradnje. Dodaje kako je najveća novost što će se industrija prvi put sastati za istim stolom te će ponuditi zajedničko rješenje za regulaciju ove brzorastuće industrije.