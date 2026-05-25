Uber želi kupiti Delivery Hero

Američki Uber zainteresiran je preuzimanje Delivery Heroa, potvrdila je u ponedjeljak njemačka tvrtka za dostavu hrane, pokrenuvši val špekulacija o mogućem nadmetanju više kupaca.

Uber je ponudio 33 eura po dionici, naveo je Delivery Hero, manje od njihove cijene na zatvaranju burzi u petak.

Američka tvrtka već je vlasnik značajnog udjela u Delivery Herou, napominje novinska agencija dpa. Njemačka kompanija objavila je prošli tjedan da Uber sada drži 19,5 posto temeljnog kapitala. Donedavno bili su držali sedam posto.

Ponuda je nakratko podigla cijenu njemačke tvrtke i do devet posto, na 36,69 eura, čime je njezina tržišna vrijednost premašila 11 milijardi eura.

Dionice Delivery Heroa uvrštene su u indeks Frankfurtske burze MDAX koji obuhvaća kompanije srednje tržište vrijednosti.

Financial Times izvijestio je pak, pozivajući se na upućene izvore, da je dioničare Delivery Heroa kontaktirao i Uberov konkurent DoorDash, koji je navodno zainteresiran ponajprije za bliskoistočne brendove u portfelju, Talabat i HungerStation, te turski Yemeksepeti.

Iako ima sjedište u Berlinu, Delivery Hero više ne posluje u Njemačkoj, nakon prodaje domaćeg brenda Just Eat Takeaway.

Kompanija spada među vodeće svjetske servise za dostavu hrane zahvaljujući snažnoj prisutnosti u Aziji, južnoj Europi, Arapskom poluotoku i Africi.

I Uber dostavlja hranu, kroz uslugu Uber Eats, koja se nudi i u mnogim njemačkim gradovima.