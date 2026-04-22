Uglešići i partneri uložili 20 milijuna eura u zdravstveni centar za umirovljenike. Otvara u rujnu

Uglešić Health & Care Centar koji će objediniti suvremene medicinske, rehabilitacijske, intervencijske i hotelske smještajne kapacitete uskoro će se otvoriti u Dugopolju kod Splita. Iza te 20 milijuna eura teške investicije su bračni par Boran Uglešić i Ana Gruica Uglešić te tvrtka Prostilos Gorana Hercegovca i Nediljka Domazeta.

Uglešić Health & Care Centar otvorit će se u rujnu u Dugopolju kod Splita. U priopćenju pojašnjavaju kako se radi o konceptu koji donosi dugoročnu transformaciju pristupa zdravlju i kvaliteti života u cijeloj jugoistočnoj Europi. Primarno cilja na korisnike treće dobi, ali nije ograničen samo na njih.

Investiciju i razvoj centra predvodi Ana Gruica Uglešić kao vlasnica tvrtki zaduženih za izgradnju i poslovanje, dok medicinski identitet i standarde ustanove definira Boran Uglešić koji je zadužen za cjelokupni zdravstveni i znanstveni segment centra vođen starom vizijom svoje obitelji u koju su uključeni tradicija, znanje, a danas i tehnologija. U novom centru predviđeno je više od 110 novih radnih mjesta, dok kapaciteti predviđaju do 216 korisnika .

Vrhunski smještaj i sadržaji, a cijene nisu objavljene

Uglešić Health & Care Centar će se sastojati od dva dijela. Uglešić Senior namijenjen je korisnicima treće dobi, a uključuje rehabilitacijske odjele, dnevni hotelski smještaj, odjela Alzheimera i intenzivne skrb. Uglešić poliklinika centra mentalnog zdravlja koja već postoji u Splitu, prijeći na novu adresu u Dugopolju. Korisnici Uglešić Seniora će na raspolaganju imati 24-satnu medicinsku i sestrinsku skrb, fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, specijalizirane programe za osobe s kroničnim i degenerativnim bolestima, nutritivno prilagođenu prehranu, smještaj u vrhunski opremljenim smještajnim jedinicama te punim sadržajem za slobodno vrijeme.

Web stranice Centra otkrivaju kako će imati i saunu, teretanu, smoothie bar i slastičarnicu, kapelicu, vlastiti OPG, gaming room, biblioteku, kino dvoranu, multifunkcionalnu dvoranu za art terapije i plesove, sunčalište, lounge na otvorenom, bočalište te frizerski i pedikerski salon. Umjetna inteligencija pratit će svakog korisnika i osiguravati osobne dnevne i tjedne izvještaje za obitelj.

Kroz društvene aktivnosti, individualne programe i ugođaj Uglešići umjesto osjećaja boravka u zdravstvenoj ustanovi žele stvoriti osjećaj boravka u hotelu. Za pretpostaviti je da cijene takvog smještaja nisu male, s obzirom da nisu objavljene na stranicama Centra na kojem od siječnja primaju upite zainteresiranih. Prve korisnike primit će 1. rujna kad je planirano otvorenje.

Zajednička investicija s poduzetnicima iz građevinskog sektora

Navode kako je vrijednost investicije 20 milijuna eura, a poslovne udjele u tvrtki Dopamin koja je iza investicije dijele Ana Gruica Uglešić (50%) te građevinski poduzetnici Nediljko Domazet (25%) i Goran Hercegovac (25%) preko tvrtke Prostilos. Domazet je trenutačno vlasnik tvrtke Crivac, Crivac – skele, Crivac završni radovi, Crivac – projekti, Novus Movere te suvlasnik Vibro montaže. Hercegovac je trenutačno direktor i suvlasnik tvrtke Hercomm.

Bračni par Uglešić dijeli još suvlasništvo u tvrtki Uglešić senior, dok je Boran Uglešić vlasnik je tvrtke Uglešić poliklinika.