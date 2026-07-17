UGP: Javni novac mora biti jednako transparentan kao i svaki račun poduzetnika

Udruga Glas poduzetnika (UGP) je zatražila formiranje jedinstvenog i javno dostupnog portala koji bi omogućo transparentan prikaz trošenja javnog novca koje je, ocjenjuju, i dalje često skriveno iza nepreglednih natječaja, ugovora i registara, dok se s druge strane obrtnicima i tvrtkama prati gotovo svaka transakcija.

“Svaki obrtnik mora opravdati svoje račune. Svaka tvrtka posluje pod sve strožim fiskalnim nadzorom. Država u stvarnom vremenu prati promet, poreze i transakcije privatnog sektora. Ali kada građani žele vidjeti kako se troši njihov novac, počinje potraga kroz natječaje, registre, skenirane dokumente i nepovezane tablice”, poručili su u petak iz UGP-a.

“U trenutku kada ponovno svjedočimo korupcijskim aferama i sumnjama u pogodovanje”, iz UGP-a traže jedinstven i javno dostupan javni portal u kojem će se jasno vidjeti tko je donio odluku, kome je isplaćen novac, temeljem kojeg ugovora, koliko je ugovoreno, koliko je stvarno plaćeno, jesu li ugovori mijenjani i tko su stvarni vlasnici izvođača.

“Ako država može pratiti svaki euro poduzetnika, javnost mora moći pratiti svaki euro države”, poručili su.

Kažu i da bi podaci morali biti objavljeni pravodobno, pregledno i na jednom mjestu i to ne nakon što je novac već potrošen, nego dok se odluke donose i ugovori provode.

“Transparentnost nije zatrpavanje javnosti dokumentima koje nitko ne može pronaći ni razumjeti. Transparentnost znači da građanin u nekoliko klikova može vidjeti tko je donio odluku, kome je novac isplaćen i zašto. Poduzetnicima se s pravom traži uredno i odgovorno poslovanje. Ali ista pravila moraju vrijediti i za državu. Nije normalno da se račun malog obrtnika vidi odmah, a trag milijuna eura javnog novca traži danima“, poručuju iz UGP-a.

Dodali su i da je država već pokazala da zna izgraditi digitalne sustave za nadzor privatnog sektora, pa ih sada samo mora izgraditi i za nadzor vlastite potrošnje.

Pozivamo Vladu da uvede potpuno transparentno, digitalno i usporedivo praćenje javnog novca kroz nabave, natječaje, potpore, ugovore i troškove svih državnih i javnih tijela. Tko traži povjerenje, mora prvo otvoriti račune, zaključili su iz UGP-a.

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