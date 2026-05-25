UGP: Natječaji za javne ovlasti ne smiju istiskivati male i lokalne poduzetnike

Udruga Glas poduzetnika (UGP) poručila je u ponedjeljak kako natječaji za javne ovlasti ne smiju istiskivati male i lokalne poduzetnike, odnosno kako uvjeti natječaja ne smiju biti takvi da male i lokalno prisutne poduzetnike guraju iz tržišne utakmice.

Naime, UGP je uputio dopis Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Upravi veterinarstva i sigurnosti hrane kojim traži dodatno razmatranje tržišnih i provedbenih učinaka natječaja vezanih uz dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu.

Dopis je uputio nakon što su mu se obratili poduzetnici i veterinarske ambulante upozoravajući na moguće posljedice aktualnih natječajnih uvjeta za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu.

Iz UGP-a upozoravaju kako natječajni uvjeti ne smiju biti oblikovani na način da male i lokalno prisutne poduzetnike postupno guraju iz sustava javnih ovlasti i tržišne utakmice.

U dopisu Ministarstvu su naveli kako je posebno važno dodatno procijeniti jesu li kriteriji natječaja razmjerni i jednako primjenjivi na različite veličine poslovnih subjekata, omogućavaju li stvarno ravnopravno tržišno natjecanje te na koji se način procjenjuju stvarni stručni i operativni kapaciteti ponuditelja za obavljanje poslova na terenu.

UGP također smatra kako je potrebno pojasniti jesu li prije definiranja natječajnih uvjeta provedene procjene mogućih učinaka na manje i lokalno prisutne poslovne subjekte te dostupnost veterinarskih usluga na terenu.

“Male veterinarske ambulante i lokalno prisutni poduzetnici često su ključni za dostupnost usluge na terenu, posebno u manjim sredinama. Zato je važno da sustav javnih ovlasti ne stvara uvjete koje realno mogu zadovoljiti samo najveći sustavi”, poručili su iz UGP-a.

Napominju kako podržavaju transparentne i tržišno ravnopravne uvjete poslovanja te smatraju kako javni natječaji i sustavi javnih ovlasti moraju biti oblikovani tako da potiču kvalitetu usluge, konkurentnost i dostupnost usluga građanima, a ne dodatnu koncentraciju tržišta.

“Smatramo kako je u sektorima povezanima sa zdravljem životinja, biosigurnošću i sigurnošću hrane osobito važno očuvati povjerenje u transparentnost postupaka, jednak pristup svih sudionika tržišta i kvalitetu sustava koji mora ostati dugoročno održiv i dostupan na cijelom području Republike Hrvatske”, istaknuli su iz UGP-a.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se