UGP: Ograničavanje rada nedjeljom dugoročno šteti malim poduzetnicima

Udruga Glas poduzetnika (UGP) poručila je da ograničavanje rada nedjeljom predstavlja nerazmjerno zadiranje u poduzetničke slobode i pravo izbora poduzetnika i potrošača, te dugoročno šteti malim poduzetnicima.

“Tvrdnja da se prihodi ‘prelijevaju na druge dane’ ne znači da štete nema već da je poduzetnicima oduzeta mogućnost ostvarivanja većih ukupnih prihoda, osobito u turističkim i sezonskim razdobljima”, kaže se u odgovoru UGP-a na izjavu ministra gospodarstva Ante Šušnjara kako ukidanje zabrane rada nedjeljom obiteljskim obrtima u maloprodaji nije predmet Zakona o obrtu te kako je za regulaciju rada trgovina nedjeljom dovoljan Zakon o trgovini.

Ovakav model u praksi ide u korist velikim trgovačkim sustavima koji imaju kapacitete za rotacije i logistiku, dok mali, obiteljski trgovci tu fleksibilnost nemaju. Smatramo i da obrti i trgovačka društva moraju imati ravnopravan položaj na tržištu, ističe UGP.

“Poduzetnici snose poslovni rizik vlastitim sredstvima, kreditima i osobnom imovinom. Ako zbog regulatornih ograničenja poslovanje postane neodrživo, država ne preuzima njihove obveze – zato poduzetnici moraju imati pravo samostalno odlučivati o organizaciji rada, uključujući i rad nedjeljom”, naveli su iz UGP-a.

Ta udruga ističe da odluke Ustavnog suda poštuje kao dio pravnog poretka Republike Hrvatske, ali to ne isključuje pravo na javnu i stručnu raspravu o ekonomskim i društvenim posljedicama zakonskih rješenja niti potrebu za preispitivanjem učinaka zakona kroz izmjene zakonodavnog okvira.

U javnom prostoru, kako su naveli, često se ističe i vjersko-kulturološka dimenzija nedjelje, no UGP smatra da gospodarske politike trebaju primarno polaziti od stvarnih ekonomskih učinaka i održivosti poslovanja.

Zaštita radnika mora se osigurati kroz radno zakonodavstvo i nadzor, a ne kroz kolektivne zabrane, poručili su iz UGP-a napominjući kako je nužno provesti detaljnu i javno dostupnu analizu stvarnih učinaka ograničavanja rada nedjeljom, posebno na mikro i male trgovce.

Podsjetimo, ministar Šušnjar u ponedjeljak je rekao i kako je Zakon o trgovini kojim se regulira rad nedjeljom, a kojeg je potvrdio i Ustavni sud, dao rezultate tako da su zaposleni u trgovini vraćeni obiteljima, odnosno za nedjeljni ručak.

Rekao je i kako je Hrvatska dominantno katolička zemlja te da nedjelja služi tome da se svetkuje dan Gospodnji i da ga se provodi zajedno u krugu obitelji.

Što se pak tiče financijskih pokazatelja, kazao je da oni pokazuju kako se promet u nedjelju dominantno prelio na subotu i dijelom na ponedjeljak, tako da nema gubitaka ni za kompanije niti za proračun te kako je dovoljan Zakon o trgovini koji regulira tu temu – 16 radnih nedjelja, uz sajmeni dan.