UGP: Za učinkovit sustav javne nabave ključni transparentnost i digitalni trag

Udruga Glas poduzetnika (UGP) pozdravila je dio izmjena Zakona o javnoj nabavi koji ide u smjeru veće transparentnosti, osobito obvezu provođenja postupaka jednostavne nabave iznad 15.000 eura putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, naglasivši i da su za učinkovit sustav javne nabave ključni transparentnost i digitalni trag.

Kako su priopćili, iako postoje određeni rizici, digitalizacija i javna objava postupaka ključni su za smanjenje netransparentnih praksi i povećanje dostupnosti informacija malim i srednjim poduzetnicima.

“Povećanje pragova za jednostavnu nabavu na 50.000 eura za usluge i 100.000 eura za radove može administrativno rasteretiti naručitelje i ubrzati provedbu projekata. Međutim, istodobno nosi rizik smanjenja tržišnog natjecanja ako se ne osigura stvarna konkurencija i objava svih relevantnih podataka. Ključno je da povećanje pragova bude praćeno jasnim pravilima objave, obrazloženjem izbora ponuditelja te dostupnošću podataka za analizu”, istaknuli su u svojem priopćenju.

Pozitivnim smatraju i produženje roka za žalbu s 10 na 15 dana u otvorenom postupku, jer, kako navode, to daje realniju mogućnost pravne zaštite, osobito malim poduzetnicima. Manje tvrtke često nemaju interne pravne timove te im je potrebno više vremena za analizu dokumentacije.

“Hoće li izmjene doista povećati transparentnost i suzbiti korupciju ovisit će prije svega o provedbi. Hrvatska se, prema relevantnim međunarodnim pokazateljima, i dalje suočava s izazovima u području percepcije korupcije. Zato su digitalni trag, otvoreni podaci i analitika javne nabave važniji od samog podizanja pragova”, zaključuju u svom priopćenju.

Podsjetimo, Vlada je u srijedu u Sabor uputila konačni prijedlog izmjena Zakona o javnoj nabavi, a ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je da je cilj predloženih izmjena povećanje transparentnosti, suzbijanje korupcije, olakšavanje pravne zaštite i poticanje tržišnog natjecanja.

“Javna nabava ključna je za osiguravanje transparentnog i učinkovitog korištenja javnih sredstava. Sigurni smo da će ove izmjene i dopune zakona dodatno osnažiti transparentnost, tržišno natjecanje i rast našeg gospodarstva”, rekao je Šušnjar.

Ključne novosti

Ključne izmjene odnose se na povećanje pragova u jednostavnoj javnoj nabavi roba i usluga s 26.540 na 50.000 eura, a radova sa 66.360 na 100.000 eura. Za diplomatske misije i konzularne urede RH pragovi se dižu kod nabave roba i usluga sa 126.000 eura na 140.000 eura, a kod radova s 530.880 eura na 700.000 eura.

Provođenje svih postupaka jednostavne nabave obvezno je kroz modul jednostavne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH za nabave veće od 15.000 eura slanjem poziva određenim gospodarskim subjektima. Za nabave veće od 25.000 eura za robu i usluge te veće od 45.000 eura za radove naručitelj je obvezan provesti postupak javne objave u spomenutom Oglasniku u kojem se svi zainteresirani gospodarski mogu dostaviti ponudu kako bi se postigla veća transparentnost te pridonijelo antikoruptivnom učinku

Sukob interesa proširuje se i na gospodarske subjekte – ponuditelj, natjecatelj, podugovaratelj, član zajednice i drugi subjekt na kojeg se ponuditelj ili natjecatelj oslanja, a propisuje se i obvezno provođenje analize tržišta prije pokretanja postupaka nabave.

Nadalje, propisuje se obvezna primjena posebnih uzanci u graditeljstvu osim ako su suprotne prisilnim odredbama Zakona o javnoj nabavi ili ako naručitelj isključi njihovu primjenu, a primjenu ili isključenje naručitelj je obvezan navesti u dokumentaciji.

Uvodi se promjena u osnovama za isključenje koja se odnosi na nekažnjavanje – okolnost nekažnjavanja se više ne veže uz državljanstvo osoba ovlaštenih za zastupanje, već se isključenje veže uz nepostojanje pravomoćne presude neovisno o tome gdje je izrečena. Rok za žalbu se s dosadašnjih 10 dana povećava na 15 dana kad je riječ o žalbi u otvorenom postupku na dokumentaciju o nabavi.