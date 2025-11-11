Ujedinjena Kraljevina drugi najveći investitor u Hrvatsku izvan EU-a

Gospodarski odnosi između Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine posljednjih godina bilježe stabilan rast. Nakon izazova Brexita odnosi dvije zemlje pokazuju otpornost, a otvara se i prostor za daljnje jačanje partnerstva u sektorima s visokom dodanom vrijednošću. Očekuje se da će tome u narednim godinama doprinijeti i novi sporazum između UK-a i EU-a kojim su redefinirani odnosi nakon izlaska UK-a iz EU-a.

“Ove godine Ujedinjena Kraljevina i Europska unija usvojile su sveobuhvatni sporazum koji predviđa dublju suradnju u područjima obrane, energetike, ribarstva i mobilnosti mladih. Time je otvoren prostor za lakšu razmjenu roba i usluga te pojednostavljenje graničnih procedura, što bi trebalo dodatno olakšati trgovinu hrvatskim izvoznicima. Potencijale za jačanje gospodarske suradnje vidimo u sektoru IT-ja, i to posebno u području fintecha i umjetne inteligencije, zatim u sektoru obnovljivih izvora energije, turizma i obrambene industrije”, poručio je Igor Pokaz, potpredsjednik HGK za trgovinu i internacionalizaciju.

Ukupna robna razmjena Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine, bez Sjeverne Irske, u 2024. godini iznosila je 416,3 milijuna eura, što predstavlja rast od 11,3 posto u odnosu na prethodnu godinu. Hrvatski izvoz dosegnuo je 269,7 milijuna eura, dok je uvoz iznosio 146,6 milijuna eura, čime je ostvaren suficit od više od 123 milijuna eura. Suficit se nastavio i u prvih sedam mjeseci ove godine s izvozom od 156,5 milijuna eura i uvozom od 74 milijuna eura.

“Hrvatska je u razdoblju snažnog investicijskog, industrijskog i energetskog zamaha. Sektori poput prerađivačke industrije, farmaceutike, ICT-a i obrambene industrije bilježe rast i otvaraju nova partnerstva. Kroz nove nacionalne planove ubrzavamo prijelaz na industriju nove generacije koja se temelji na inovacijama, održivosti i razvoju vještina. Istodobno jačamo poziciju regionalnog energetskog čvorišta kroz projekte kao što su proširenje LNG terminala na Krku i Sjevernojadranska dolina vodika. Nastavljamo graditi predvidivo i poticajno okruženje za investitore s konkurentnim poticajima”, izjavio je Goran Romek, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i dodao da će današnji Forum i suradnja Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva donijeti konkretne projekte i jasnu korist, i gospodarstvima i građanima.

Velika Britanija među deset je najvećih stranih investitora u Hrvatskoj. Od 1993. do kraja 2024. britanske su kompanije uložile 1,65 milijardi eura, a u 2024. godini zabilježen je priljev ulaganja od 123 milijuna eura. Hrvatske su tvrtke pak u istom razdoblju povukle 1,5 milijardi eura iz Ujedinjene Kraljevine.

“Kao drugi najveći investitor u Hrvatsku izvan EU-a, Ujedinjeno Kraljevstvo želi podići našu gospodarsku suradnju na još višu razinu, a to najbolje možemo postići povezivanjem biznisa naše dvije zemlje i stvaranjem prostora za izravnu razmjenu ideja i konkretnih praksi, Hrvatski poduzetnici i tvrtke imat će priliku čuti što UK čini kako bi omogućila brže, lakše i profitabilnije poslovanje i investicije. S druge strane, Hrvatska nudi brojne uzbudljive prilike za britanske tvrtke, pa ovim forumom povezujemo tržišta i potičemo zajednički rast i jačanje naših gospodarstava”, rekao je Javed Patel, veleposlanik Ujedinjenog Kraljevstva u Hrvatskoj.

Suradnja sa Sjevernom Irskom čini manji, ali rastući segment ukupne razmjene – u 2024. iznosila je 11,5 milijuna eura, s hrvatskim izvozom od 4,2 milijuna eura i uvozom od 7,3 milijuna eura. Do kolovoza 2025. godine razmijenjeno je robe u vrijednosti 7,7 milijuna eura, uz hrvatski izvoz od 2 milijuna eura i uvoz od 5,5 milijuna eura.



“Britanske tvrtke koje razmatraju ulazak ili širenje poslovanja u Europskoj uniji trebale bi razmotriti Hrvatsku kao lokaciju za trgovinsku razmjenu ili ulaganja jer Hrvatska ima visokoobrazovanu radnu snagu koja govori engleski jezik, razvijen uslužni sektor, napredne proizvodne i tehnološke kapacitete te dinamično start-up okruženje. Hrvatskim je tvrtkama UK zanimljiv zbog bogatstva poslovnih prilika koje nudi, ali i kao odskočna daska prema ostatku svijeta. Danas predstavljamo britanske i hrvatske poduzetnike s praktičnim uvidima u svoje uspjehe”, izjavio je Paul Suchar, predsjednik Britanske gospodarske komore Hrvatske.

Na forumu s hrvatske strane sudjeluje gotovo 50 hrvatskih tvrtki. Najvažniji hrvatski izvozni proizvodi u razmjeni s Ujedinjenom Kraljevinom su električni transformatori, lijekovi, aluminijske konstrukcije, čokolada te kalupnici za ljevaonice metala, dok se u uvozu iz Ujedinjene Kraljevine ističu jahte i druga plovila za sport i razonodu, građevinski strojevi, alkoholna pića te motorna vozila za prijevoz robe.

“S obzirom na to da je naša tvrtka usmjerena na omogućavanje niskougljičnih opskrbnih lanaca putem učinkovitije trgovine ključnim robama uz verifikaciju podataka o emisijama ugljika, suradnja s Ujedinjenim Kraljevstvom – jednim od globalnih financijskih središta – prirodan je slijed događaja, osobito u području zelenog financiranja, za koje McKinsey predviđa da će do 2030. dosegnuti 7,2 bilijuna eura na globalnoj razini. Osobni susreti poput ovog foruma iznimno su važni jer potiču dublje povezivanje koje može otvoriti zanimljive prilike za sve sudionike”, kazala je Stephanie Trpkov, suosnivačica i izvršna direktorica tvrtke Agrodox.

“Do sada nismo ostvarili značajnije rezultate prodaje na tržištu UK-a, ali vjerujemo da s novim proizvodima, kratkom strojnicom KUNA te modernim polu-automatskim pištoljem ECHELON možemo konkurirati na potencijalnim natječajima za policijske i vojne snage zemalja koje čine UK. Raspolažemo i raznim tehnologijama za proizvodnju proizvoda iz naše branše, a koje se potencijalno mogu iskoristiti i za proizvodnju drugih proizvoda iz djelatnosti obrade metala pa se iz tog razloga možemo ponuditi kao pouzdan dobavljač potencijalnim partnerima iz UK-a. A za to je potrebno uspostaviti kontakte te identificirati poslovne prilike”, rekao je Krešimir Sentigar, voditelj Odjela prodaje HS PRODUKT.

“Potencijalna suradnja obuhvaća širok spektar područja – od opskrbe kapsulama i ambalažnim materijalima do proizvodnih strojeva te rješenja za vizualnu inspekciju i praćenje sljedivosti. Kao najintegriraniji svjetski pružatelj proizvoda i usluga za oralne dozne oblike, nama su sva rješenja u potpunosti usklađena s međunarodnim standardima. Imamo više od šezdeset godina iskustva i prisutnost u 138 zemalja, a vidimo snažan potencijal za suradnju s proizvođačima, ugovornim partnerima i vlasnicima robnih marki u Ujedinjenom Kraljevstvu s ciljem ubrzanja inovacija, povećanja učinkovitosti i postizanja boljih rezultata za pacijente i potrošače”, pojasnila je Ljudmila Bogdanić, direktorica financija i članica Uprave ACG Capsules.

Britansko tržište jedno je od najvažnijih za hrvatski turizam, posebno u segmentima nautike, kulturnog i luksuznog turizma. Podaci sustava eVisitor pokazuju da je s ovog tržišta u našoj zemlji tijekom prvih 10 mjeseci ostvareno 825 tisuća dolazaka i 4,1 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 1 posto u dolascima i 2 posto u noćenjima.