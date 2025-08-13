Ukidanje potpora za krovne solare pogubno za klimatske ciljeve 

Udruga njemačkih kompanija za solarnu energiju upozorila je da bi ukidanje potpora za instalaciju novih krovnih fotonaponskih sustava, prema prijedlogu ministrice gospodarstva, ugrozilo postizanje klimatskih ciljeva zemlje.

Prije 25 godina njemačka vlada uvela je mjere poticajnih cijena za energiju proizvedenu u krovnim fotonaponskim sustavima kako bi potaknula proširenje sektora solarne energije pružanjem zajamčenih cijena za sve proizvođače koji svoje viškove isporučuju u elektroenergetsku mrežu.

Zahvaljujući tim mjerama Njemačka je postigla značajan napredak u ostvarivanju cilja prema kojem do 2030. planira 80 posto potražnje za električnom energijom pokrivati iz obnovljivih izvora.

No, najveće europsko gospodarstvo ne uspijeva postići rast nakon dviju uzastopnih godina pada gospodarske aktivnosti, a državni proračun opterećen je povećanim trošenjem na obranu, oživljavanje gospodarstva i obnovu zastarjele infrastrukture, piše Reuters.

Ministrica: Malim fotonaponskim sustavima nisu potrebne subvencije

Ministrica gospodarstva Katherina Reiche u intervjuu za novine Augsburger Allgemeine objavljenom u nedjelju izjavila je da za ugradnju novih malih krovnih sustava, koji uglavnom donose korist samo privatnim kućanstvima, više nije potrebno javno financiranje.

“Novi, mali fotonaponski sustavi već su unosni na današnjem tržištu i nisu im potrebne nikakve subvencije”, rekla je ministrica, dodavši da bi upravitelji tih sustava mogli i snositi dio troškova proširenja elektroenergetske mreže koji su potrebni zbog sve intenzivnije proizvodnje solarne energije.

Subvencije su bankama pružale potrebnu sigurnost za financiranje fotonaponskih sustava, naglasio je čelnik udruge njemačkih kompanija za solarnu energiju Carsten Koernig, dodavši da bi bez potpora samo 40 posto njemačkih kupaca moglo nabaviti sustav solarnih panela za svoj dom.

“Već je jasno da je subvencija donijela korist društvu u cjelini”, izjavio je Koernig za Reuters.

Kako bi postigla ciljanu razinu proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, vlada će morati iskoristiti kapacitet krovnih solarnih panela, i to privlačenjem malih proizvođača, istaknuli su iz berlinske kompanije za obnovljivu energiju Enpal.

“Neupitno je da je za to potreban pouzdan regulatorni okvir”, rekao je glasnogovornik kompanije za Reuters.

Posustaje instalacija solarnih kapaciteta u Europi

Prijedlog njemačke ministrice o ukidanju subvencija došao je u trenutku kad se solarni sektor već suočava s usporavanjem potražnje zbog rasta kamatnih stopa, promjene u političkoj klimi te opće ekonomske nesigurnosti, analizira Reuters.

Prema srpanjskom izvješću udruge kompanija SolarPower Europe, instalacija solarnih kapaciteta u Europi mogla bi ove godine posustati prvi put u deset godina, upravo zbog smanjenih državnih potpora za postavljanje krovnih solarnih panela u Francuskoj, Nizozemskoj i Njemačkoj.

Europska unija bi ove godine trebala instalirati 64,2 gigavata novih kapaciteta za solarnu energiju, za 1,4 posto manje nego u 2024., procijenili su u udruzi, a udio krovnih solarnih panela u novim kapacitetima činit će tek 15 posto, upola manje nego u razdoblju od 2020. do 2023.

Aktualni tempo instalacije novih solarnih kapaciteta upućuje na zaključak da EU neće do 2030. dosegnuti kapacitet od 750 gigavata koji mu je, prema izračunima udruge SolarPower Europe, potreban za ostvarivanje klimatskih ciljeva i postupnog napuštanja ruskih energenata.