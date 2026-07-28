Ulaganja Končara i Kraša potiču razvoj Zaprešića i Zagrebačke županije

Ulaganja Končara i Kraša u Zaprešiću te proširenje gospodarske zone Falečnjak za 50 hektara, potaknut će gospodarski razvoj Zaprešića i Zagrebačke županije, ocijenjeno je u utorak na sastanku zagrebačkog župana Stjepana Kožića i zaprešićkog gradonačelnika Željka Turka.

Na radnom sastanku razgovaralo se o aktualnim razvojnim projektima, novim gospodarskim investicijama te provedbi zakonskih propisa koji jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave donose nove obveze.

Gradonačelnik Turk izvijestio je župana o novim ulaganjima na području grada, među kojima su izgradnja novog proizvodnog pogona Končara i razvojni planovi Kraša. Istaknuo je da će ti projekti dodatno potaknuti gospodarski razvoj Zaprešića i Zagrebačke županije.

Najavio je i da će od nadležnog ministarstva zatražiti dodjelu dodatnih 50 hektara državnog zemljišta za proširenje gospodarske zone Falečnjak, nakon što je prethodno dodijeljenih 25 hektara u cijelosti prodano investitorima.

Župan Kožić istaknuo je da Zagrebačka županija zahvaljujući razvijenim poduzetničkim zonama, dobroj prometnoj povezanosti i poticajnom investicijskom okruženju, godinama privlači domaće i strane ulagače.

Poručio je da će županija i dalje biti pouzdan partner u provedbi razvojnih investicija.