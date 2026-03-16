Unicredit službeno objavio ponudu za preuzimanje Commerzbanka

Talijanska banka UniCredit objavila je da je dioničarima njemačkog Commerzbanka dostavila službenu ponudu za preuzimanje, skiciravši jasnije obrise plana koji se nazirao mjesecima.

Talijanska banka trenutno drži nešto više od 26 posto dionica njemačke banke i još tri posto preko financijskih instrumenata, napominje njemačka novinska agencija dpa.

U ponedjeljak objavili su da im je cilj povećati udio u idućim tjednima iznad 30 posto, uz napomenu da ne očekuju kontrolu nad njemačkim zajmodavcem.

Prekoračenje praga od 30 posto obavezuje UniCredit na dostavljanje službene ponude za kupnju Commerzbanka.

Odluka signalizira spremnost za dijalog i za gradnju mostova s Commerzbankom i s ključnim dioničarima, stoji u priopćenju.

Vrijednost ponude bit će određena u idućim danima. Procjenjuje se da će vlasnicima Commerzbanka za svaku dionicu biti ponuđeno 0,485 novih dionica UniCredita, što bi odgovaralo cijeni od 30,80 eura po dionici njemačke banke odnosno za četiri posto više nego na zatvaranju trgovine na burzi na kraju prošlog tjedna.

To bi značilo da UniCredit procjenjuje vrijednost Commerzbanka na gotovo 35 milijardi eura, napominje dpa. Ponuda će službeno biti dostavljena u svibnju.

Vlasnica Zagrebačke banke kupila je veliki udio u drugoj najvećoj njemačkoj privatnoj banci u rujnu 2024. godine, iskoristivši tada djelomično povlačenje njemačke države iz vlasništva.

UniCredit već ima uporište na njemačkom tržištu putem Hypovereinsbanka (HVB), a priliku vidi u poslovanju s privatnim i srednje velikim korporativnim klijentima, navodi dpa.

U Njemačkoj pak strahuju da bi spajanje Commerzbanka s UniCreditom dovelo do smanjenja broja radnih mjesta i zatvaranja poslovnica.

Vlada u Berlinu opetovano je isticala da ne namjerava prodati preostalih 12 posto udjela, uz poruku kancelara Friedricha Merza da priželjkuju “snažan i neovisan” Commerzbank.