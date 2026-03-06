Unit Croatia Meetupa: Umjetna inteligencija donosi revoluciju koja neće zaobići nikoga

Brzina razvoja umjetne inteligencije posljednjih mjeseci postala je tema gotovo svakog razgovora u tehnološkoj industriji, a upravo o tim promjenama kako AI već mijenja način rada tvrtki – od razvoja softvera i marketinga do internih operacija raspravljalo se na panelu održanom u sklopu Unit Croatia Meetupa.

Umjetna inteligencija do jučer je bila futuristička tema, a danas je alat koji transformira poslovanje i bez kojeg će tvrtke nestati sa tržišta. A koliko brzo se ta promjena već događa u praksi najbolje pokazuju iskustva ljudi koji svakodnevno rade s novim AI alatima.

Primjer iz digitalnog marketinga pokazuje koliko umjetna inteligencija može dramatično povećati produktivnost. Dario Drmač, partner u tvrtki Risely Digital, opisao je kako su mu AI alati omogućili da samostalno realizira projekte za koje je prije bio potreban cijeli tim.

„Ja nisam programer, ali sam u posljednjih mjesec dana isporučio više od 20 landing stranica i nekoliko manjih web projekata. To je posao koji bi ranije trajao mjesecima i uključivao programere, dizajnere i copywritere“, rekao je.

Takva iskustva, dodaje, izazivaju pomiješane osjećaje. „Jedan dan sam euforičan jer vidim što sve mogu napraviti sam. A drugi dan me uhvati strah. Ako ja mogu napraviti toliko, što onda mogu napraviti ljudi koji se time bave godinama?“

Napredak u skokovima

Upravo zato smatra da je najvažnija promjena koja slijedi promjena mindseta. „Ti AI toolovi su postali vrlo, vrlo ozbiljni… tko do ovoga ljeta ne sprijatelji se sa AI alatima, može neće imati posao.“, smatra Drmač.

Sličan pogled iznio je i Ivan Krnić, Director of Engineering u CROZ-u, koji naglašava da razvoj AI modela ne napreduje linearno, nego u velikim skokovima.

„Napredak nije linearan. Jednog dana otvorite alat i nova verzija je puno pametnija nego ona jučer“, rekao je. Prema njegovim riječima, najveća pogreška koju tvrtke danas mogu napraviti jest čekati da tehnologija postane savršena prije nego što je počnu koristiti. „Stvari koje nismo mogli ni zamisliti prije ili smo mislili da su daleka budućnost danas su već primjenjive. Ako čekamo da nam netko pokaže da to stvarno radi, već ćemo kasniti.“

Krnić pritom upozorava da je problem i u brzini prilagodbe. „Ljudi napreduju linearno, a AI modeli napreduju skokovito. Upravo zato moramo početi što prije kako bismo uopće mogli držati korak.“ Ipak, mnogi se još uvijek nalaze u fazi opreznog eksperimentiranja. „To je kao kad prvi put vozite auto s tempomatom. Pustite gas, ali noga vam je i dalje iznad kočnice“, našalio se Krnić i dodao da smatra da će uskoro doći trenutak kada više neće biti prostora za sumnju. „Postoji točka nakon koje više nema dvojbe. Kada sposobnosti modela prijeđu tu granicu, više se nitko neće pitati ima li AI smisla – pitanje će biti samo tko je spreman.“, ističe Krnić.

Ključna edukacija

Da je eksperimentiranje s novim tehnologijama nužno naglasio je i Frano Borozan, CEO Syskit i potpredsjednik Unit Croatia. Prema njegovim riječima, edukacija zaposlenika o mogućnostima umjetne inteligencije postaje ključni zadatak tvrtki.

„Mi želimo pokazati ljudima konkretne primjere kako AI može pomoći u softveru, marketingu ili analizi podataka. Ako to ne usvojimo, jednostavno će nas pregaziti vrijeme“, upozorio je.

Borozan smatra da se promjene neće odnositi samo na tehnologiju, nego i na radna mjesta. „Morat ćemo se svi prekvalificirati. Ali to ne znači da će nestati poslovi, samo će se promijeniti način na koji radimo.“, dodajući da organizacije koje na vrijeme počnu eksperimentirati s novim alatima imat će veliku prednost u godinama koje dolaze. „Najveća greška danas je stajati sa strane i čekati. Tko stoji sa strane – ostat će iza.“, zaključuje.

Pitanje više ne smije biti hoće li tvrtke koristiti umjetnu inteligenciju, nego kako je integrirati u svakodnevno poslovanje.

„Mi kao konzultantska firma nastojimo se prilagođavati novim trendovima, a inovativnost i tehnologija uvijek su bili u srži našeg poslovanja. Zato AI pokušavamo prigrliti u svim segmentima – od operativnog rada do projekata za klijente“, istaknula je Anamarija Talijanac, CEO True North.

No AI ne mijenja samo način rada programera. Tvrtke ga sve češće koriste i za optimizaciju vlastitih internih procesa. Talijanac navodi primjer operativnih zadataka koji su donedavno zahtijevali mnogo ručnog rada: „Recimo, putni nalozi imaju niz koraka. AI nam pomaže automatizirati takve procese i učiniti poslovanje agilnijim.“

Predsjednik Unita Ivan Bešlić

Na Meetupu je predsjednik Unita Ivan Bešlić govorio je o promjenama u radu udruge planovima za profesionalizaciju te je najavio izbore za rukovodstvo udruge koji će se održati krajem travnja, pozivajući članove na kandidaturu. Također, osvrnuo se i na velike promjene koje donosi AI. „Promjene su toliko dramatične da zapravo analizirati prethodnu godinu poslovanja više nema smisla“, istaknuo je da tko ove godine ne shvati koje su se promjene dogodile, najvjerojatnije će morati staviti ključ u bravu. „Svaku večer doživim onaj aha moment i pitam se: Što ću ja sutra raditi, što ćemo svi mi raditi prekosutra?“, upozorava Bešlić.