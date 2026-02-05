Uprava: TŽV Gredelj se ne gasi nego se prilagođava trenutačnim okolnostima

Tvornica željezničkih vagona (TŽV) Gredelj se ne gasi, već je riječ o prilagodbi operativnog poslovanja trenutačnim okolnostima, odgovorio je Gredelj na Hinin upit je li točno da se tvrtka zatvara i što će biti s radnicima.

“Odluka o postupnom gašenju proizvodnih aktivnosti donesena je na razini vlasnika, temeljem trenutačne situacije na tržištu. Važno je naglasiti da se društvo Gredelj ne gasi, već je riječ o prilagodbi operativnog poslovanja trenutačnim okolnostima”, kaže se u Gredeljevom odgovoru koji potpisuje direktor sektora ljudskih resursa Roman Šakirovski.

Gredelj, kako se navodi, “trenutačno ima nekoliko projekata u tijeku, čiji je završetak planiran tijekom 2026. godine”.

“Nažalost, u ovom trenutku nisu ugovoreni novi poslovi koji bi omogućili nastavak proizvodnje u punom kapacitetu odmah nakon završetka postojećih, što ne isključuje mogućnost ugovaranja novih projekata u budućnosti”, kaže se u odgovoru Gredelja.

Sukladno tome, dodaje se, “pokrenuti su potrebni procesi vezani uz postupno smanjenje aktivnosti društva”.

“Ti su procesi trenutačno u tijeku te se provode u potpunosti u skladu s važećim zakonodavnim okvirom i u dijalogu sa socijalnim partnerima”, kažu u Gredelju.

Prema navodima sindikata, planirano je otpuštanje svih zaposlenih do lipnja, uz isplatu otpremnina, pri čemu bi bez posla moglo ostati oko 300 radnika.

Sindikat poručuje da će se boriti za nastavak poslovanja i za sutra najavljuje konferenciju za novinare.

Tvornica željezničkih vozila Gredelj od listopada 2021. godine je u stopostotnom vlasništvu slovačke grupe Tatravagónka. Preuzimanje je uslijedilo nakon devetogodišnjeg stečaja. Prije stečaja Gredelj je bio u državnom vlasništvu te se sa stare lokacije u centru Zagreba u blizini Glavnog kolodvora, preselio u moderne pogone u Vukomercu. Tradicija izrade i servisiranja željezničkih vozila u Gredelju duga je 130 godina.