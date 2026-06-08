Uskoro natječaj za zagrebački Centar za gospodarenje otpadom vrijedan 155 milijuna eura

Centar za gospodarenje otpadom uskoro će se graditi u Zagrebu – najava natječaja otkriva kako je procijenjena vrijednost projekta 155 milijuna eura plus PDV.

Grad Zagreb najavio je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 155 milijuna eura plus PDV. Njegova izgradnja preduvjet je za zatvaranje odlagališta otpada Jakuševac koje je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević najavljivao zatvoriti još u svom prvom mandatu.

Zagrebački centar za gospodarenje otpadom bit će najveći u Hrvatskoj, kapaciteta 350.000 tona godišnje. Za usporedbu, na natječaju za splitski procijenjena vrijednost iznosila je 70 milijuna eura plus PDV, dok je najavljeni kapacitet 110.000 tona godišnje.

Centar će se graditi na području Žitnjaka i Resnika, na istoku Zagreba u blizini rijeke Save, na površini od oko 17 hektara. Centar će obrađivati miješani komunalni otpad, glomazni otpad, odvojeno prikupljene reciklate (papir, karton, ambalažni otpad), biootpad iz kućanstava i s javnih površina Grada Zagreba te dio miješanog komunalnog otpada iz Zagrebačke županije.

“Grad oslobađamo ovisnosti o privatnim tvrtkama”

„Konačno prelazimo s odlaganja na recikliranje i oporabu, stvaramo uvjete za zatvaranje odlagališta Jakuševec, a Grad oslobađamo od dugogodišnje ovisnosti o privatnim tvrtkama. Riječ je o modernom, zatvorenom postrojenju projektiranom po najvišim ekološkim standardima, koje štiti okoliš i zdravlje građana te vrijedne sirovine vraća u uporabu. To je dugoročan iskorak u infrastrukturi Grada Zagreba”, izjavio je krajem prošlog tjedna Tomašević.

Projekt uključuje izgradnju pristupne prometnice te cjelokupne infrastrukture centra: ulazno-izlazne zone s vagama i portom, prometnica, parkirališta, upravne zgrade, servisnog centra, skladišta, trafostanice, sustava za obradu otpadnih voda, protupožarne infrastrukture i edukacijskog parka.

Ključni dio centra bit će postrojenje za oporabu i recikliranje otpada. Miješani komunalni otpad prolazit će mehaničku obradu (otvaranje vreća, prosijavanje i sortiranje), nakon čega će se sitna frakcija biosušiti. Tim postupkom proizvodit će se gorivo iz otpada (GIO), dok će se iz otpada izdvajati reciklabilni materijali poput metala, plastike, višeslojne ambalaže, papira i kartona.

Odvojeno prikupljeni biootpad obrađivat će se u dva koraka: prvo suhom fermentacijom, a zatim kompostiranjem. Kao rezultat tog procesa dobivat će se bioplin i kompost.

Otpadne vode nastale u procesu obrade otpada pročišćavat će se na internom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, dok će se oborinske vode s prometnih i manipulativnih površina obrađivati preko separatora ulja i taložnica.

Centar je planiran uz postojeći Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Zagrebu, a cilj projekta je povećati oporabu i recikliranje otpada te smanjiti količine otpada koje završavaju na odlagalištima.

Tvrtke zainteresirane za posao u prethodne tri godine moraju imati 155 milijuna eura prihoda. Uz to moraju imati i odgovarajuće reference. Glavni kriterij za njihov izbor je cijena (80 bodova), a u obzir se uzimaju još dodatni jamstveni rok za isporučenu opremu i jamstveni rok za izvedene radove (10 bodova svaki).

Rok izvođenja radova je 24 mjeseca.