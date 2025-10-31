Uskoro skuplja registracija vozila, raste naknada za javne ceste 

Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture stavilo je u javno savjetovanje prijedlog Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri regitraciji motornih i priključnih vozila, a u kojem predlaže da se godišnja osnovna naknada poveća sa sadašnjih propisanih 215 kuna (28,5 eura) na 40 eura.

Godišnju naknadu plaćaju vlasnici motornih i priključnih vozila, a plaća se za 12 mjeseci unaprijed, računajući od dana ovjere tehničke ispravnosti vozila. Naknada naplaćena za motorna i priključna vozila čiji vlasnici imaju prebivalište odnosno sjedište na području pojedine županije odnosno Grada Zagreba, prihod je županijske uprave za ceste te županije odnosno proračuna Grada Zagreba.

Godišnja naknada plaća se u stanicama za tehnički pregled vozila ili se uplaćuje izravno na račun županijske uprave za ceste odnosno u proračun Grada Zagreba, definirano je tim pravilnikom.

Ministarstvo u svom prijedlogu dodaje u postojeći pravilnik i novi članak, prema kojem će se ta godišnja naknada usklađivati s godišnjim indeksom rasta potrošačkih cijena, koji objavljuje Državni zavod za statistiku u siječnju svake godine.

Javno savjetovanje traje do 29. studenoga, a Pravilnik bi stupo na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama.